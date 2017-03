Hijos de Joan Sebastian analizan demandar a Héctor de Mauleón

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los hijos de Joan Sebastian estudian la posibilidad de demandar al periodista Héctor de Mauleón por el artículo que publicó la semana pasada en El Universal, donde vinculó al fallecido Joan Sebastian con la trata de personas.



El abogado de la familia, Cipriano Sotelo, habló para el programa “Hoy” sobre lo que ocurrirá en los próximos días:

“Ese tema se ha platicado al interior de la familia y me han instruido para que iniciemos acciones de carácter legal”.



“Desde nuestro punto de vista hay un exceso en la libertad de expresión por parte de Héctor de Mauleón y creemos que es factible que podamos ir a tribunales”.



El abogado señala que en la columna que escribió Mauleón, no existe veracidad y se dan por hecho muchos hechos que involucran a Joan Sebastian.



“La ley prohíbe que se pueda hacer alusión a constancias que obran una indagatoria y no sabemos realmente si exista esa indagatoria o no, si se diga en esa declaración que está en la investigación en Seido(Subprocuraduría Especial en Investigación de Delincuencia Organizada), tal y como lo dice el periodista o no”.



Cipriano Sotelo aseguró que este texto busca dañar la imagen del intérprete y que lastima a sus familiares. “El manejo que se le da es tendencioso”, afirmó.