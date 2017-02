Karla Souza regresa al cine con "Todos queremos a alguien"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Karla Souza está consciente de que muchos productores la quieren en sus películas, pero a ellos les pide que se fijen en rostros nuevos.



Recuerda que a ella le pasó hace años ver los mismos rostros en varios filmes (los Bichir y Damián Alcázar) y sabe que en los últimos meses, el suyo es el que permea en salas.



El año pasado protagonizó ¿Qué culpa tiene el niño?, que vendió 6 millones de boletos, antes participó en los trancazos Nosotros los nobles y No se aceptan devoluciones, que globalmente arribaron a los 2 millones de espectadores.



Este viernes se le verá en la comedia Todos queremos a alguien, en al menos mil pantallas, poco menos de la quinta parte de las existentes en el territorio.



"Les da miedo (a los productores) apostarle a las caras nuevas, aquí a veces confían más en los nombres que en el guión, creo que hay que darles oportunidad a quienes tienen talento, incluso más que yo, ¿por qué no?", indicó en conferencia de prensa.



Souza se encuentra en plena promoción de Todos queremos a alguien, donde interpreta a una ginecóloga que se debate entre el amor sentido hacia un joven doctor (Ben O'Toole) y su ex pareja, quien tras ocho años regresa a su vida (José María Yazpik).



A mediados de año iniciaría trabajos de la cuarta temporada de How to get away with murder, serie televisiva en la cual encarna a una estudiante de leyes.