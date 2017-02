De Sonora al Forth Worth Opera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De origen hermosillense, el barítono Octavio Moreno nunca imaginó que la vida lo llevaría hasta el gran escenario del Bass Hall del Fort Worth Opera, donde se estará presentando el próximo 29 de abril y el 7 de mayo, acompañado del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Los amantes de la ópera y el mariachi se maravillarán cuando Moreno repita su celebrado rol de Laurentino en Cruzar la Cara de la Luna.



“Es un orgullo para mí, la verdad, formar parte de este tipo de eventos que me hacen tan feliz. Vamos a estar cantando algunos temas de mi ópera mariachi ‘Cruzar la cara de la luna’. Todo esto se lleva a cabo en el marco de ‘Noches de ópera’ del Forth Worth donde lo que quieren es traer cantantes de distintas partes del continente Americano y mostrar la diversidad que hay en la música”, dijo Octavio Moreno, barítono sonorense, en exclusiva para EL IMPARCIAL.



“Para mí es un privilegio seguir participando en proyectos como este y más con mariachi que es un género tan aplaudido y propio de la cultura mexicana. Es muy padre que el público estadounidense esté apreciando este tipo de música y que apoyen a los que nos dedicamos a esto”, continuó.



Egresado de la Unison



Octavio Moreno realizó sus estudios de Licenciatura en Voz en la Universidad de Sonora y completó el programa “Artist Diploma en la Academy of Vocal Arts (AVA)” en Philadelphia, para después unirse al Houston Grand OperaStudio.



“Si me preguntaran si me imaginaba estar en este punto de mi vida, cuando estaba estudiando, diría que no; porque jamás creí llegar tan lejos y tener tan buenas oportunidades para realizar mi carrera como barítono. Al principio, yo quería irme más a lo ranchero, pero sin darme cuenta empecé a entrar al canto lírico y me gustó mucho”, agregó.



“Y ahora que voy a estar con los que se conocen como el ‘Mejor Mariachi del mundo’ es un agasajo y más en un foro tan importante como el Forth Worth Opera; espero vengan más proyectos como este y seguir promoviendo este género”, finalizó.