Nueva demanda colectiva contra Harvey Weinstein por acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Seis mujeres presentaron este miércoles en Nueva York una nueva demanda colectiva contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein y su estudio, en la que les acusa de "crimen organizado", informaron sus abogados en un comunicado.



El bufete Hagens Berman, que interpuso la demanda ante un tribunal federal de Manhattan, manifestó su voluntad de representar a "cientos de mujeres de la industria del entretenimiento" que han sufrido acoso, violación u otro tipo de agresiones sexuales por parte del magnate cinematográfico.



Las seis mujeres de la denuncia, Louisette Geiss, Katherine Kendall, Zoe Brock, Sarah Ann Masse, Melissa Sagemiller y Nannette Klatt señalaron en una declaración aparte que muchas personas estaban al corriente de la conducta sexual inapropiada de Weinstein.



"Harvey Weinstein es un predador. (Su hermano) Bob lo sabía. Su consejo de administración lo sabía. Sus abogados lo sabían. Los detectives privados lo sabían. Hollywood lo sabía. Lo sabíamos. Ahora el mundo lo sabe", subrayaron las demandantes.



Sus representantes legales explicaron que fueron "asaltadas, retenidas en habitaciones de hotel, en aviones y en sus casas y enfrentaron la amenaza de que sus carreras terminaran si rechazaban sus propuestas sexuales no deseadas".



La denuncia acusa a Weinstein, su estudio de cine y varios de los miembros del consejo de administración de The Weinstein Company de crimen organizado, agresiones y soborno de testigos.



Es la segunda demanda colectiva de Hagens Berman contra Weinstein, que ha sido acusado por más de un centenar de mujeres de acoso, agresión sexual y hasta violación. La mayoría de las víctimas eran actrices o aspirantes a serlo.



La presentación de la denuncia coincide con el nombramiento este miércoles de la distinción Persona del Año 2017 de la revista estadounidense Time a las voces que rompieron el silencio contra el acoso sexual, entre ellas la intérprete Ashley Judd, la cantante Taylor Swift y la ex trabajadora de Uber Susan Fowler. Además de las demandas civiles, las autoridades de Los Ángeles, Nueva York y Londres llevan a cabo investigaciones criminales contra Weinstein.



Fuente: GDA/El Mercurio/Chile