Cinta de Guillermo del Toro encabeza nominaciones de los Critic's Choice

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La cinta “La forma del agua” (The Shape of Water) del mexicano Guillermo del Toro encabeza con 14 nominaciones la lista de la entrega 23 anual de los Critic's Choice Awards, informaron hoy fuentes ociales.En la categoría de programas de televisión, la serie "Feud: Bette and Joan" de Ryan Murphy dominó con seis postulaciones.



Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia que se llevará a cabo el 11 de enero próximo y serán votados por la Asociación de Críticos de Cine y la Asociación de Periodistas Críticos de Televisión.



La cinta de del Toro está nominada como mejor película, mejor actriz (Sally Hawkins), actor de reparto (Richard Jenkins), director, guión original, cinematografía, diseño producción, edición, diseño vestuario, efectos visuales, partitura y cinta de ciencia ficción u horror.



Las cintas “Call Me by Your Name”, “Dunkirk”, “Lady Bird” y “The Post” cada una recibieron ocho nominaciones y todas estas fueron nominadas a mejor cinta junto con "The Big Sick", "Darkest Hour", "The Florida Project", "Get Out" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Como mejor actor de cine fueron nominados Timothée Chalamet (Call Me by Your Name); James Franco (The Disaster Artist), Jake Gyllenhaal (Stronger), Tom Hanks (The Post), Daniel Kaluuya (Get Out), Daniel Day-Lewis – (Phantom Thread) y Gary Oldman (Darkest Hour).



Como mejor actriz están nominadas Jessica Chastain (Molly’s Game), Sally Hawkins (The Shape of Water) , Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) y Meryl Streep (The Post).



El actor Kumail Nanjiani recibió tres nominaciones por guión original, mejor actor en serie de comedia de televisión, ambos por “The Big Sick” y mejor actor de reparto en serie de comedia por “Silicon Valley”.



“Blade Runner 2049” recibió siete nominaciones seguida por “The Big Sick” y “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” con seis y “Get Out” y “I, Tonya” con cinco cada uno.



Por series de televisión "Feud: Bette y Joan" (FX) recibió seis postulaciones, seguida por "Big Little Lies" (HBO), "Fargo" (FX) con cinco, "Glow" (Netix) con cuatro, "American Gods" (Starz), "Black-ish" (ABC), "Game of Thrones" (HBO), "Godless" (Netflix), "The Good Fight" (CBS All Access).