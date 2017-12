Lena Dunham alertó a Clinton sobre Harvey Weinstein

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Lena Dunham dice que alertó al director de comunicaciones de Hillary Clinton sobre el comportamiento de Harvey Weinstein, reportó el New York Times al publicar nuevos detalles que muestran hasta dónde fue el productor de cine para encubrir su alegada conducta. Los detalles llevaron a la poderosa agencia de talento de Hollywood C.A.A. a disculparse por su papel en el escándalo.



Dunham le dijo al Times que cuando trabajó para la campaña presidencial de Clinton el año pasado trató de alertarlos sobre las denuncias de violación contra el magnate. Dunham dijo que también le habló a la vocera de Clinton Adrienne Elrod sobre Weinstein.



"Solo quiero dejarles saber que Harvey es un violador y que esto saldrá a la luz en algún momento", dice Dunham que le dijo a Kristina Schake, la subdirectora de comunicaciones de la campaña. "Creo que realmente es una mala idea que él organice eventos para recaudar fondos y esté involucrado porque en Hollywood es un secreto a voces que tiene un problema de abuso sexual".



La editora de revistas Tina Brown también dijo que le advirtió a la campaña de Clinton sobre Weinstein.



Representantes de Dunham no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles. El director de comunicaciones de Clinton, Nick Merrill, dijo al periódico que "solo (Dunham) puede responder por qué se los habría dicho a ellos en vez de a quienes podrían detenerlo".



Weinstein era un contribuyente importante para candidatos demócratas y ayudó a recaudar fondos para Clinton.



Los abogados de Weinstein Blair Berk y Ben Brafman reiteraron las negaciones de Weinstein en un comunicado el miércoles.



"El señor Weinstein nunca ha cometido en ningún momento un acto de abuso sexual, y es errado e irresponsable mezclar alegatos de conducta imprudente o contacto sexual consensual luego lamentado con un alegato falso de conducta criminal", dijeron los abogados.



"Hay una gran brecha entre las meras denuncias y la verdad, y confiamos que cualquier cálculo sobrio de los hechos demuestre que no hubo ninguna falta legal. No obstante, a aquellos ofendidos por el comportamiento del señor Weinstein, él lo lamenta profundamente".



Un vocero de Weinstein dijo que el productor también contribuyó con candidatos republicanos, incluido el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, y dijo que Weinstein nunca ha discutido con ningún político su conducta personal.



Al reporte del Times, publicado el martes por la noche en su cibersitio, le siguió el miércoles una demanda contra Weinstein presentada en una corte federal en Nueva York por seis mujeres que alegan que las acciones del productor para encubrir sus violaciones equivalían a asociación ilícita.



La demanda, que busca representar a "docenas, si no cientos" de mujeres que dicen que fueron abusadas por Weinstein, afirma que una coalición de compañías y personas se convirtieron en parte de la creciente "Empresa Sexual de Weinstein" y que trabajaron con el productor para ocultar sus muchos acosos y abusos sexuales.



Weinstein es actualmente investigado por abuso sexual en cuatro ciudades. Se ha disculpado por su comportamiento pero negó haber tenido sexo no consensuado.



El más reciente reporte del New York Times, titulado "La máquina de complicidad de Weinstein", ilustra cómo éste usó su poder y sus conexiones para mantener ocultos sus presuntos crímenes, y detalla cómo aquellos que lo habilitaron permitieron que sus acciones fueran pasadas por alto.



El Times reportó que al menos ocho agentes de C.A.A. conocían el patrón de acoso de Weinstein. Gwyneth Paltrow, quien está entre las docenas de actrices que se han pronunciado contra el productor, dijo que le había dicho a su propio agente en C.A.A., Rick Kurtzman, que Weinstein la había acosado.



(Paltrow siguió apareciendo en varias películas producidas por Weinstein).

La actriz canadiense Mia Kirshner también dijo que C.A.A. programó una reunión con Weinstein en Nueva York para hablar de una película. Pero el propósito del productor, de hecho, era ofrecerle una oportunidad de trabajo a cambio de sexo, reportó el Times.



C.A.A. declinó discutir sobre casos individuales pero respondió con una disculpa.



"Queremos dejarle en claro a nuestros clientes y colegas que el que uno solo de nuestros clientes sea acosado en los 42 años de la compañía es demasiado", dijo la agencia en un comunicado. "Estamos aquí para servir, luchar y proteger a nuestros clientes. Nos disculpamos con cualquier persona que la agencia haya defraudado por no cumplir las altas expectativas que nos imponemos a nosotros mismos, como individuos y como compañía".