Johnny Hallyday, el Elvis francés, fallece a los 74 años

PARÍS, Francia(AP )

Johnny Hallyday, el máximo astro del rock de Francia por más de medio siglo y un ícono que llenó estadios y encendió al público con sus movimientos de cadera y sus canciones de alto voltaje, falleció. Tenía 74 años.



El presidente Emmanuel Macron anunció el deceso en la madrugada del miércoles en un comunicado, en el que dijo que Hallyday "trajo una parte de Estados Unidos a nuestro panteón nacional". En un segundo comunicado durante una visita a Argelia, Macron dijo que "estábamos convencidos de que él era invencible ... Era un héroe francés".



La oficina del presidente dijo que éste habló con la familia del cantante, pero no proporcionó detalles sobre el lugar de su deceso o en qué circunstancias murió.



Los medios de comunicación franceses reportaron ampliamente que Hallyday murió en su casa al Oeste de París, que fue rápidamente rodeada por admiradores en duelo y un despliegue de seguridad policial.



"Enterarnos de la muerte de Johnny nos dolió porque Johnny es nuestro Dios y nadie puede reemplazarlo", dijo un fan, Yves Buisson, afuera de la residencia de la familia del rockero en Marnes-La-Coquette. Sus brazos estaban cubiertos con tatuajes del astro.



Hallyday padeció cáncer de pulmón y en los últimos años los sustos relacionados con su salud llenaron titulares de prensa. Sin embargo, siguió actuando hasta este verano.



Celine Dion fue una de las estrellas que expresó sus condolencias por el fallecimiento del rockero, que con su característica voz grave vendió más de 100 millones de discos y llenó salas de conciertos y repartió su tiempo entre París y Los Ángeles.



Brigitte Bardot tuiteó: "Johnny es un monumento. ¡Es Francia!".



Hallyday modeló su deslumbrante puesta en escena al estilo de Elvis Presley, se inspiró musicalmente en Chuck Berry y Buddy Holly, actuó con Jimi Hendrix y grabó un disco en la capital de la música country, Nashville, Tennessee.



Su popularidad se fue apagando en el mundo francoparlante, pero en Francia era una institución y tenía un sello postal en su honor. Fue el mayor astro del rock 'n' roll del país durante más de cinco décadas y ocho presidentes, por lo que las palabras de Macron señalando que “todo el país está de luto” no fueron exageradas.



"Todos tenemos algo de Johnny Hallyday en nosotros", apuntó Macron, elogiando la "sinceridad y autenticidad que mantuvo viva la llama que encendió en el corazón del público".



Antítesis de héroe nacional, con un estilo similar al de Elvis y un nombre poco francés, Hallyday era una de las voces y caras más familiares del país, donde era conocido simplemente como Johnny, pronunciado con un leve acento francés, y querido por generaciones.



El año pasado lanzó su último disco, "Rester Vivant", y este verano se presentó en la gira "Old Crooks" con sus amigos y veteranos de la canción francesa Eddy Mitchell y Jacques Dutronc.



Hallyday nació en París el 15 de junio de 1943, durante la época más dura de la Segunda Guerra Mundial, con un nombre menos glamuroso: Jean-Philippe Smet. Dio su primer concierto profesional en 1960 bajo el nombre de Johnny, y lanzó su primer álbum un año después.



"No soy una estrella, soy solo un hombre normal”, dijo en una entrevista con France 3 en el 2006.



Hallyday tenía cuatro hijos: el también cantante Dave, con la actriz y cantante Sylvie Vartan; Laura Smet, hija de la conocida actriz francesa Nathalie Baye; y Jade y Joy, a quienes adoptó en Vietnam con su esposa Laeticia.