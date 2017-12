Premios Fénix reúnen esta noche a astros del cine y la TV

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Los astros del cine de Iberoamérica se codearán con los de la televisión en los Premios Fénix el miércoles por la noche, cuando por primera se reconozcan las series de la región producidas para la pantalla chica.



“Es una forma de ir creciendo en el impacto que se puede tener, en el tipo de narrativas que hay”, dijo en una entrevista con The Associated Press Ricardo Giraldo, director de Cinema 23, la asociación que otorga los premios. “Es el momento ideal con este auge de las series de empezar a dar una vuelta, abrir el espectro y poder ver otras cosas que se están realizando”.



Entre los invitados están el actor colombiano Andrés Baiz y el mexicano José María Yazpik, de “Narcos”; las actrices españolas Ana Fernández y Blanca Suárez, de “Las chicas del cable”, y las protagonistas de la serie brasileña “3%”, Bianca Comparato y Vaneza Oliveira.



Asimismo, se espera que desfilen por la alfombra roja los chilenos Alfredo Castro y Alejandro Goic, de la serie “Bala loca”; el cubano Jorge Perrugoría y la colombiana Juana Acosta, de “Cuatro estaciones en La Habana”; los mexicanos Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño y la peruana Stephanie Cayo, de “Club de Cuervos”, y la actriz argentina Juana Viale, de “Estocolmo”. En total fueron nominadas 13 series de la región.



Las musas de Pedro Almodóvar Rossy de Palma y Cecilia Roth engalanarán la cuarta entrega anual de estos premios a lo mejor del cine y la TV de América Latina, España y Portugal, que se entregarán en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.



Los Premios Fénix se transmitirán en vivo a partir de las 20:30 (0230 GMT) por las cadenas E! Entertainment Television, Studio Universal y Canal 52MX, y contarán con repeticiones en Canal Once, Canal 13 Paraguay, Canal 66 de Mexicali y Canal 44 de Ciudad Juárez. El público también podrá seguir la ceremonia vía streaming a través de premiosfenix.com, sopitas.com y msn.com.



Veinte películas de ficción y nueve documentales compiten en distintas categorías. “El ciudadano ilustre” de los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, “Estiu 1993” de la española Carla Simón, “A fábrica de nada” del portugués Pedro Pinho, “Una mujer fantástica” del chileno Sebastián Lelio, “O ornitólogo” del portugués João Pedro Rodrigues, “La región salvaje” del mexicano Amat Escalante y “Viejo Calavera” del boliviano Kiro Russo son algunas de las cintas nominadas.



Entre los números musicales habrá actuaciones de Natalia Lafourcade, los DJs Bostich y Fussible de Nortec Collective, Molotov, la Orquesta Pérez Prado, y el músico y compositor de Gambia, Foday Musa Suso.



La actriz chilena Antonia Zegers, el actor argentino Nahuel Pérez Biscayart y el director chileno Pablo Larraín serán otros de los invitados especiales, al igual que los actores mexicanos Verónica Castro y Diego Luna, y los cineastas Guillermo Arriaga y Manolo Caro, también mexicanos.



Por segunda ocasión, los premios están acompañados de la Semana Fénix, que se celebrará hasta el 10 de diciembre en México, Costa Rica, Guatemala y Colombia, con funciones de las cintas nominadas o ganadoras en ediciones anteriores, ponencias y actividades relacionadas al cine iberoamericano.



“Estamos tratando de generar ese espacio para que la gente encuentre alternativas para poder ver otro tipo de cine que es un cine que es vibrante, que es vigente, que se hace en esta región, que de alguna forma comulga con nosotros, que tiene ciertos elementos que nos conectan y que es muy fácil desde ahí podernos enganchar para poder descubrir nuevas apuestas”, dijo Giraldo.



La actriz argentina Norma Aleandro, protagonista de cintas como “Cien veces no debo” (1990), “El hijo de la novia” (2001) y “La historia oficial” (1985), ganadora del Oscar a la mejor película de lengua extranjera, recibirá el Premio Fénix a la trayectoria. El premio Fénix al trabajo crítico será otorgado al peruano Isaac León Frías y el público elegirá la película ganadora del Premio Fénix de los exhibidores.



www.premiosfenix.com