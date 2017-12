Bienvenido al Extraño Mundo de Tim Burton

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

El cuarto oscuro con paredes negras y figuras violetas se ilumina por una bobina de tesla, una bola de cristal de la cual emanan rayos violáceos, es la culminación de un carrusel muy especial con siete niveles y doce criaturas fantásticas y coloridas que asemejan unicornios moteados, lagartijas con rayas de colores y pequeñas especies de dinosaurios de colores rosas, azules y verdes.



Esta emblemática obra ha sido expuesta en los principales museos del mundo como el MOMA y pertenece a la exposición "El Mundo de Tim Burton" que actualmente se exhibe en el Museo Franz Mayer, a partir de este miércoles 6 de diciembre y hasta el 8 de abril del 2018.



La exposición del cineasta de películas como "El joven manos de tijeras", "Beetlejuice", y "Batman", incluye algunos de los primeros bocetos de sus producciones, así como poemas, guiones, esculturas y marionetas que se utilizaron durante la realización de algunos de sus filmes animados como "El extraño mundo de Jack", "Frankenweenie", "El cadáver de la novia", y más.



Más de 400 piezas



La exposición "El mundo de Tim Burton" se compone de 6 salones con temáticas diferentes, para iniciar el recorrido con los bocetos en servilletas de hoteles y restaurantes que Tim Burton dibujó durante sus momentos de inspiración. En ellas creó los primeros trazos de personajes como su versión de "Willy Wonka" y los "Oompa Loompas" (Charlie y la fábrica de Chocolates), "La Reina Roja" (Alicia en el País de las Maravillas), "El Guasón", "El Pingüino" y "Gatúbela" (Batman y Batman Returns) y "Edward" (El joven manos de tijeras).



Jack en su tamaño real



A la entrada de otra sala, los fanáticos de Burton reconocerán al instante a los personajes que les esperarán ahí. En dicha exhibición se encuentran las maquetas y marionetas de arcilla, acrílico y plastilina que de utilizaron en las películas animadas (realizadas en stop motion) del cineasta.



Las figuras de "Jack Skellington", "Sally", "Oogie Boogie" y "Zero" forman parte de la sección de "El extraño mundo de Jack"; "Víctor Van Dort", "Emily", "Victoria Everglot", "Scraps" y algunos esqueletos del "Mundo de los muertos" protagonizaron la muestra de "El cadáver de la novia"; y "Víctor Frankenstein", "Sparky", "Perséfone", "Elsa Van Hellsing", "Edgar E. Gore" y más recordaron el éxito "Frankenweenie"; así como estatuas de los "Oompa Loompas" de "Charlie y la fábrica de chocolates".



¡Y aparece Tim Burton!



La última sala de la exhibición se componen de los personajes que protagonizan el libro "La melancolía del Chico Ostra", escrito e ilustrado por el propio Burton, donde las estatuas de estas pintorescas criaturas posan en un largo pasillo que conduce a donde se hallan más ilustraciones de ellos.



Durante el recorrido de los medios de comunicación, el mismo Tim Burton hizo una sorpresiva aparición y posó en fotos junto a dichos personajes que, aunque no están a la vista de la industria cinematográfica, forman parte vital de la carrera del director.



La exposición "El mundo de Tim Burton, traído por el director del proyecto Diego González y la curadora Jenny He, abre hoy sus puertas al público general y permanecerá hasta el 8 de abril del 2018.