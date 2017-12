¡Podría regresar "Beetlejuice"!

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Debes tener cuidado ya que al repetir su nombre tres veces se te aparece y es en extremo travieso y malvado.



Se trata de "BeetleJuice", uno de los primeros grandes personaje de Tim Burton que muy pronto podría regresar al cine.



En una declaración hecha para EL IMPARCIAL, el cineasta adelantó que se está trabajando la idea de retomar la idea de dirigir la secuela de esta famosa película de 1988.



"No puedo adelantar mucho al respecto ahora, aún no cerramos negociaciones, pero ‘Beetlejuice", podría volver.



Aunque se desconoce si el reparto original volverá en esta secuela (Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin y más), Burton aseguró que proyecto podría ver la luz muy pronto tras darse a conocer que Warner Bros. contrató a Mike Vukadinovich para guionizar el filme.Dumbo en la época del "Circo sin animales"



Otra declaración exclusiva de Burton fue que el live action de "Dumbo", su próximo proyecto, está creada con cuidado, en especial en esta era donde de protesta por los circos sin animales.



"Es una historia bien pensada, muy pronto daremos más noticias pero si tomamos en cuenta ese detalle", enfatizó.



Al ser cuestionado sobre cómo maneja sus bloqueos artísticos, el artista explicó que ésto se ve reflejado en una parte de su exposición.



"Justo en esta exhibición se verá un poco sobre eso, verán, algunos proyectos ya sea animaciones o live actions, o bien algunas ideas, no creí que las haría películas pero es parte del proceso creativo. A veces escribo o dibujo algo y realmente no imagino que se convertirá en un film. Incluso bocetos acaban como fotografías o movimientos fílmicos como dibujos, pero muchos de ellos nunca terminan y no llegan a completarse, por eso hay una sala de los proyectos no realizados que tienen que ver con mis bloqueos artísticos", agregó.



Sobre si realiza algún ritual especial al momento de escribir, o crear alguna de sus obras, el artista soltó una pequeña risa y respondió lo siguiente:



"¡Sí lo hago, pero no puedo decirlo! -ríe- No hago en sí cosas extrañas, pero para mí es importante porque cuando estoy en el desarrollo de un proyecto, estoy consciente de que hay muchísima gente involucrada, por eso es que necesito estar solo, callado, apartado en la oscuridad, porque ahí es donde se desarrolla la semilla de una idea que después se convierte en algo más grande", finalizó.



