LOS ÁNGELES, California(GH)

Kelly Clarkson y Demi Lovato se presentarán en los "2017 American Music Awards".



Clarkson, que cuenta con cuatro premios American Music Award, durante su última actuación en los American Music Awards en 2012 sorprendió a todos con un increiíble popurrí de sus éxitos "Miss Independent", "Since U Been Gone", "Stronger (What Does not Kill You)" y "Catch my Breath".



Este año se sube al escenario para interpretar un nuevo single de su recién publicado álbum Meaning of Life, que marca su octavo top 10 en la lista Billboard 200, así como otra canción favorita de los fans.



Conocida por sus himnos, Lovato ofrecerá a los fans una presentación de su canción "Sorry Not Sorry" de su último álbum Tell Me You Love Me, que alcanzó el número 1 en la lista de álbumes de iTunes en los EU y 37 países de todo el mundo.



El sencillo es uno de los mayores éxitos en la carrera de Demi, ya que se ha convertido en su canción con el puesto más alto en Billboard Hot 100 y ha registrado más de 350 millones de streams mundiales.



Lovato actuó por última vez en los American Music Awards en 2015, donde cantó su canción de rock/pop "Confident" y se unió a Alanis Morissette para una interpretación de su icónico éxito de "You Oughta Know".



Los American Music Awards, el show de premios votados for fans más importante del mundo donde los entusiastas de la música ven a sus artistas favoritos e iconos de la cultura pop unirse para rendir tributo a sus ídolos, nuevos artistas y a los que rompen récords en la escena musical de hoy, se transmitirán en vivo desde el Microsoft Theater en Los Ángeles, el domingo 19 de noviembre a las 20:00 horas ET en ABC.



Se anunció previamente que la leyenda musical Diana Ross se subirá al escenario de los “2017 American Music Awards” para una presentación especial, donde también se le entregará el galardón a “American Music Award for Lifetime Achievement” en reconocimiento a su extensa carrera y sus numerosas contribuciones a la industria del entretenimiento y la cultura popular.



Las nominaciones a los "2017 American Music Awards " se anunciaron a principios de este mes, revelando que Bruno Mars lidera el grupo con ocho nominaciones, entre ellas Artist of the Year, Video of the Year, y Favorite Male Artist – Pop/Rock. The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran y The Weeknd empataron con cinco nominaciones cada uno, mientras que Justin Bieber, Daddy Yankee y Luis Fonsi recibieron cuatro nominaciones cada uno. Además, Keith Urban obtuvo tres nominaciones, y Rihanna y Halsey obtuvieron dos nominaciones cada una.



Los ganadores de los American Music Awards son votados en su totalidad por fans. La votación está abierta en todas las categorías, excepto New Artist of the Year presented by T-Mobile y Collaboration of the Year presented by Xfinity, que se abrirá el miércoles 1 de noviembre.



Los nominados a Artist of the Year son Bruno Mars, The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar y Ed Sheeran. La votación a Artist of the Year terminará el jueves 16 de noviembre a las 8:59:59pm PT. La votación para el resto de categoría se cerrará el lunes 13 de noviembre a las 8:59:59 horas PT.



Para New Artist of the Year presented by T-Mobile y Collaboration of the Year presented by Xfinity, los fans pueden votar por cada categoría 100 veces al día por plataforma, en una o ambas de las formas que enumeramos a continuación. Para el resto de categorías, los fans pueden votar una vez al día por plataforma de votación.



A través de las páginas web billboard.com/amas y theamas.com/vote

Publicar un tweet en Twitter que incluya el nombre del nominado o su nombre de usuario en Twitter, el nombre de la categoría y #AMAs dentro del tweet.



Los nominados a los American Music Awards se basan en las interacciones de los fans, como se refleja en Billboard Magazine y en Billboard.com, incluyendo ventas de álbumes y canciones digitales, airplay de radio, streaming, actividad en redes sociales y giras. Estas mediciones son rastreadas por Billboard y sus socios de datos, incluyendo Nielsen Music y Next Big Sound. El periodo de eligibilidad para los “2017 American Music Awards” fue del 9 de septiembre de 2016 al 14 de septiembre de 2017.



Los patrocinadores de los “2017 American Music Awards” incluyen Comcast’s Xfinity y T-Mobile. Sus socios de medios incluyen Cumulus Media/ Westwood One y Music Choice.



Los "2017 American Music Awards" son producidos por dick clark productions. Allen Shapiro y Mike Mahan son los productores ejecutivos. Larry Klein, Barry Adelman y Mark Bracco son los productores.



Para obtener las últimas noticias sobre los American Music Awards, contenidos exclusivos y más, asegúrese de seguir a AMAs en las redes sociales y unirse a la conversación usando el hashtag oficial del show, #AMAs.