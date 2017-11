También Steven Seagal acosa; Julianna Margulie lo denuncia

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El escándalo de agresiones sexuales de Hollywood ya tiene su capítulo policial: Agentes de Nueva York recogen evidencias para pedir el arresto del productor Harvey Weinstein por violación, mientras oficiales británicos investigan supuestamente al actor Kevin Spacey por agresión sexual.



Es una investigación que, por lo visto, tendrá que actualizarse día a día porque ayer Julianna Margulies, la estrella de The good wife (ganadora del Emmy y el Globo de Oro) narró un episodio de abuso que se suma a la lista de Harvey Weinstein pero agregó otro nombre: Steven Seagal.



La actriz aseguró en una entrevista para el programa Sirius XM’s que una directora de casting le arregló una cita con Seagal para ensayar una escena. Ella se rehusó pero la directora se comprometió a estar ahí. “Sin embargo, cuando llegué sólo estaba Seagal. Ella me había ‘puesto’ para él”.



Margulies contó que el actor empezó por intimidarla al mostrarle que traía una pistola y luego le dijo que le iba a dar un masaje porque era un sanador. “Es la misma estrategia que usa Weinstein. El encuentro con Seagal se convirtió muy pronto en algo retorcido. No sé cómo pude salir de esa habitación”.



El caso Weinstein es, por tanto, prioridad para la policía. La actriz estadounidense de origen español Paz de la Huerta, de 33 años, denunció el 25 de octubre que fue violada dos veces por Weinstein hace siete años, y su narración fue “detallada y creíble”, dijo a periodistas el jefe de detectives de la policía de Nueva York, Robert Boyce. “Tenemos un caso real aquí. Weinstein está fuera del estado, precisaríamos una orden de arresto para detenerlo. Así que estamos juntando nuestra evidencia”, dijo Boyce.



La fiscalía de Manhattan designó un fiscal especial de crímenes sexuales para seguir el caso, mientras la policía de Los Ángeles confirmó que una segunda investigación fue abierta contra el productor ante una nueva denuncia por conducta lasciva.



Según un conteo publicado en Twitter por una de sus presuntas víctimas, la italiana Asia Argento, 94 mujeres fueron acosadas o abusadas por Weinstein y 14 dicen haber sido violadas. La policía de Nueva York había confirmado antes que investigaba la denuncia de Lucia Evans, que acusó al productor de obligarla a practicarle sexo oral en 2004. Weinstein insiste en que las relaciones fueron consensuadas.