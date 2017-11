Latin Grammy: Lin-Manuel recibirá Premio de la Presidencia

MIAMI, Florida(AP )

Lin-Manuel Miranda será homenajeado en la próxima entrega anual de los Latin Grammy.



El laureado dramaturgo, compositor e intérprete recibirá el Premio de la Presidencia de la Academia Latina de la Grabación por sus sobresalientes y numerosos aportes a la comunidad latina, se anunció el lunes.



"Será un honor para la Academia Latina de la Grabación otorgar al señor Lin-Manuel Miranda el prestigioso Premio de la Presidencia durante la 18va entrega anual del Latin Grammy, en reconocimiento a su talento artístico, visión y forma magistral en que usa su arte para apoyar y promover temas relacionados con latinos en los Estados Unidos", dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente y director ejecutivo de la academia, en un comunicado. "La poesía urbana y social de Lin-Manuel da fuerza y ánimo a los latinos que buscan superarse.



Lin-Manuel llena de orgullo a la comunidad de Iberoamérica al reforzar el espíritu de lucha y tenacidad que demostramos a diario", añadió.



Miranda, creador de los éxitos de Broadway galardonados con el premio Tony “Hamilton” e “In The Heights”, recientemente lanzó un sencillo a beneficio de los afectados por el huracán María en Puerto Rico, "Almost Like Praying", que en pocos más de una semana se posicionó en las listas de popularidad de Billboard con más de 111 mil descargas.



También el lunes se anunció que los nominados La Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, Bronco, CNCO, Lila Downs, Nicky Jam, Carlos Vives y Sebastián Yatra, así como el dúo mexicano Ha*Ash, actuarán en la gala del 16 de noviembre, que se transmitirá en vivo por Univision desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.



El grupo se suma al de los nominados J Balvin, Bad Bunny, Flor de Toloache, Luis Fonsi, Juanes, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Maluma, Residente y Sofía Reyes, además de Alejandro Sanz, Persona del Año 2017; Steve Aoki, Alessia Cara, Logic y French Montana, cuyas actuaciones se anunciaron previamente.



Este año Residente encabeza la lista de nominados con nueve candidaturas que incluyen grabación del año, álbum del año y canción del año.



Maluma le sigue con siete, entre ellas tres a grabación del año y dos a canción del año, mientras que Juanes y Mon Laferte cuentan con cinco y Natalia Lafourcade y Luis Fonsi cuatro, incluyendo a canción del año.