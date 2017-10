Patricia Schneider adquiere papel más prominente en Real Rob

NUEVA YORK, EU(AP )

Los fans suelen pararla en la calle... para que les tome una foto con su marido, pero eso podría cambiar muy pronto para Patricia Schneider.



La productora mexicana convertida en actriz adquiere un papel más prominente en la segunda temporada de “Real Rob”, la serie de Netflix en la que ella y su marido, el popular comediante estadounidense Rob Schneider, interpretan versiones exageradas de sí mismos en situaciones de ficción.



“Estamos pasando por una situación económica un poquito complicada porque al final de la primera temporada nos quedamos sin dinero, entonces en la segunda temporada Rob debe acostumbrarse a que ya no va a poder tener ese estilo de vida de celebridad sino que tenemos que hacer ajustes”, relató Patricia en una entrevista reciente con The Associated Press.



“Mi personaje empieza a trabajar, yo soy la que empieza a ganar más dinero que Rob y entonces son como conflictos de pareja con los que muchas personas se pueden identificar, pero los hacemos de manera exagerada y de manera cómica para poder entretener”, añadió.



“Real Rob”, cuya segunda temporada puede verse actualmente en Netflix, es producida, escrita y protagonizada por la pareja, luego que Rob Schneider convenciera a Patricia que ella misma hiciera el papel.



Pasar las 24 horas del día juntos, entre trabajo y vida personal, no siempre es fácil.



“Es un reto también, es la verdad, porque si de por sí a veces en pareja no nos ponemos de acuerdo para qué es lo que vamos a comer, imagínate para decisiones ya grandes”, dice Patricia dejando soltar una carcajada.



Y ya más seria agrega: “Yo creo que aquí lo importante es que los dos teníamos la misma meta y a la fecha la seguimos teniendo, que esto es para el bienestar de nuestra familia. Eso es lo que yo creo que nos mantenía trabajando arduamente para esto y no dejando que pequeñas diferencias pues intervinieran en nuestra relación de pareja”.



“Real Rob” debutó el año pasado tras un intento similar de 2012: “Rob” de CBS, coprotagonizada por la actriz española Claudia Bassols como la esposa del comediante y un elenco de parientes tan conocidos como Cheech Marín, Eugenio Derbez, Diana María Riva y Lupe Ontiveros, fallecida ese mismo año, entre otros. Sin embargo, esa serie tuvo una vida efímera.



Netflix, señala Schneider en su rol de productora mujer y latina, le ha dado cabida a series nicho que las cadenas de televisión convencionales no se han atrevido a ofrecer por seguir una fórmula que hasta ahora les había funcionado.



“Esa es la razón por la que Netflix ha crecido muchísimo, porque ellos no siguieron la fórmula de pensar ‘¿qué es exactamente lo que la gente quiere?’”, dijo. “Ellos están dando un entretenimiento para diferentes gustos, no nada más para uno específico, y entonces se comieron a los ‘networks’ con esas oportunidades que les están dando no solo a los actores sino a los creativos, a los directores, escritores, productores”.



Radicada en Los Ángeles desde hace varios años, vivió el reciente sismo que sacudió a México a la distancia con gran angustia y preocupación. “Me duele mucho ver la devastación que ha habido en mi país”, manifestó.



Expresó que “en México, la gente es la mayor riqueza del país, esa misma gente que sin dudarlo comenzó a levantar escombros con sus propias manos, esa gente que sin tener la solvencia económica para hacerlo alimentó a los rescatistas y voluntarios, esa gente que abrió sus casas y las convirtió en centros de acopio. Es un orgullo que todo el mundo vea que en Mexico estamos dispuestos a ayudarnos los unos a los otros, que podemos organizarnos, hacer a un lado las clases sociales, los prejuicios, que estamos dispuestos a amarnos y a luchar por la vida”.



Recientemente seleccionada para actuar en una película en España de la que no pudo dar detalles de inmediato, Patricia Schneider se prepara para su primer papel dramático para la pantalla grande.



“Es algo súper emocionante para mí porque para mí es la primera vez que voy a actuar realmente en un personaje que no me hago a mí misma y que no lo escribí yo. Esto es realmente un reto”, dijo.

Entre la serie y la película, quizás sea Rob el que pronto tenga que sacarle fotos con sus fans.