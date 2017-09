Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez serán papás

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hace 13 años viví una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Y hoy nuevamente se me llena el corazón al volver a vivir esta hermosa experiencia con la mujer que amo! Está siendo un viaje muy especial en nuestras vidas, y como no se podrá ocultar más porque el bebe está creciendo rapidísimo, quisimos que lo supieran por nosotros primero. Es algo muy íntimo y especial que queremos disfrutar en familia. Gracias por su respeto y buena vibra a nuestros amigos, familia y a todos los que los que nos siguen! Te amo @aislinnderbez 😘 (No quisimos dar ninguna exclusiva y preferimos usar este medio para compartir detalles futuros.) Gracias por su comprensión 😉 Una publicación compartida por Mauricio Ochmann (@mauochmann) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 9:48 PDT

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se convertirán en papás, según dio a conocer el actor en su cuenta de Instagram.Este miércoles por la mañana, Ochmann publicó una fotografía en la que aparece dando un beso a Aislinn, con un "sticker" de corazón en el vientre.Ochmann recordó que hace 13 años ya había vivido la experiencia de la paternidad "y hoy nuevamente se me llena el corazón al volver a vivir esta hermosa experiencia con la mujer que amo! Está siendo un viaje muy especial en nuestras vidas, y como no se podrá ocultar más porque el bebé está creciendo rapidísimo, quisimos que lo supieran por nosotros primero".Dijo además que no quisieron dar la exclusiva a ningún medio y vía Instagram seguirán compartiendo detalles.También agradeció el respeto y la buena vibra de amigos, familiares y todos los que los siguen.