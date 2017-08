Trump no construirá el muro y sus días están contados: Salma Hayek

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz Salma Hayek declaró que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no construirá un muro entre esa nación y México.



Durante una reciente entrevista con “The Guardian”, para promover su cinta “The Hitman's Bodyguard”, Salma no sólo recordó sus inicios en Hollywood, también se dio tiempo de opinar sobre el presidente de EU.



“Puedo prometerte que no construirá el muro. No puedes construirlo sin los mexicanos que están ilegalmente en el país. Eso es lo que hace a la economía tan fuerte, porque a ellos les pagan menos de la mitad sin beneficios. ¡Simplemente no ocurrirá!”.



Hayek fue más allá y aseguró:



“¡Sus días están contados! Incluso si se convierte en dictador y reescribe la constitución y ahora el presidente puede estar 12 años. ¡Aún así sus días están contados!”.



La actriz dijo tener una visión optimista sobre el futuro, pues le gusta ver las cosas positivas a todo.