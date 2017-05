Loretta Lynn sigue hospitalizada tras sufrir derrame cerebral

CIUDAD DE MÉXICO(AP)

La leyenda de la música country Loretta Lynn seguía hospitalizada el sábado después de haber sufrido un ataque cerebrovascular, informó la publicista de Sony Music Maria Malta. Dijo que nada ha cambiado en comparación con la información que se publicó en el sitio web de Lynn.



La página informó que la cantante y compositora de 85 años fue internada en un hospital de Nashville el jueves por la noche, después de sufrir el derrame cerebral en su casa de Hurricane Mills, Tennessee. Malta confirmó que Lynn seguía en el hospital el sábado.



El sitio web añadió que Lynn respondía a los estímulos y que se espera que recupere completamente.



Añadió que los médicos le han aconsejado a Lynn que descanse mientras se recupera. Sus próximas presentaciones programadas serán pospuestas.



La hermana de Lynn, la cantante ganadora del Grammy Crystal Gayle, dijo en un comunicado enviado por su publicista: "Muchos de ustedes han oído que mi hermana, Loretta Lynn, sufrió un derrame cerebral. Ella es una mujer fuerte y sé que saldrá bien de esto. Nuestra familia aprecia sus oraciones, amor y apoyo y oramos por una pronta recuperación".



Lynn nació en Kentucky, hija de un minero de carbón. Tuvo una serie de éxitos musicales que comenzaron en la década de 1960 con la canción biográfica "Coal Miner's Daughter" ("Hija del minero de carbón"). Otras de sus canciones exitosas incluyen ''You Ain't Woman Enough", ''The Pill" y "One's on the Way".