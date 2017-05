Arath de la Torre explica la cancelación de la serie de Silvia Pinal

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Arath de la Torre hizo una transmisión en vivo a través de su Facebook para "aclarar" lo que ocurrió con la serie de Silvia Pinal, historia en la que iba a interpretar a uno de los personajes emblemáticos del cine que influyó amorosamente en la actriz: Arturo de Córdoba.



La explicación que dio fue la siguiente: "Quiero decirles qué pasó: no sé, no sabemos, nosotros recibimos órdenes, la empresa tiene cabezas y esas cabezas toman decisiones y nosotros las tenemos que seguir, es así de sencillo, no hay más. Tanto Carla como yo somos empleados y estamos muy apenados con ustedes por esa razón".



El actor se disculpó con el público por esta situación, que los dejó con las ganas y les provocó tristeza, pero aseguró que estará en telenovelas próximamente y seguirá en el teatro además de sus proyectos de cine.