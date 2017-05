El poder de su amor…

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En abril del 2015, Ricardo Montaner se presentó en el Palenque de la ExpoGan; y durante su concierto, justo al momento de interpretar su éxito "Bésame", un joven invidente llamado Juan Pablo Maldonado, tuvo la oportunidad de cantar con él dicha canción y conmover al cantante hasta las lágrimas.



"Dios me mandó a Hermosillo para conocer tu voz", dijo Montaner en aquel entonces.



Juan Pablo Maldonado volvió a manifestar su voz ante el artista que lo reconoció al instante, y casi como un deja vú, le volvió a ceder el micrófono para cantar "Bésame" y pasarlo al redondel del Palenque de la ExpoGan. El venezolano aseguró que nunca se olvidó de él, pues los videos grabados de la última vez que cantaron juntos se virilizaron en redes sociales.



"Vine por el abrazo que me prometiste hace dos años", dijo Juan Pablo a un conmovido Ricardo Montaner, que sin dudarlo, compartió el gesto y además se salió de su repertorio para permitirle al hermosillense cantar un pedazo del tema "Me va a extrañar".



Yo te amaré… Venezuela



La noche del jueves, Ricardo Montaner emocionó al público hermosillense con un repertorio que combinaba desde los éxitos favoritos de sus seguidores como "Será", "Me va a extrañar", "El poder de tu amor", "Tan enamorados", "Déjame llorar" y más; sino también, su más reciente sencillo "Aunque ahora estés con él"; el cual dedicó con cariño a su país natal Venezuela, que actualmente atraviesa por diversos problemas políticos y sociales. Mientras interpretaba su canción, a través de las pantallas se pasaron algunas imágenes de las protestas que se manifiestan en el país sudamericano.



"A mí me duele mucho que las personas que están sentados tengan un cargo de conciencia. Ayer (3 de mayo) estaba viajando en Monterrey para cantar y me entero durante lo que en 35 días ha sucedido, en el pueblo que me crié. Lo único, con todo mi corazón, que deseo hoy, es que hagamos las cosas como Dios pidió que las hiciéramos, que amemos nuestros prójimos como a nosotros mismos y que viviéramos en paz", destacó Montaner, mientras recibía la ovación de pie y aplausos de apoyo de todo su público.



Pese a que los hermosillenses no querían que Montaner se retirara del escenario, éste alargó su show con pedazos de canciones fuera de su repertorio, lo que extendió su presentación hasta las 2:08 horas de la madrugada, donde se despidió con sus éxitos "Un hombre normal" y "La cima del cielo".