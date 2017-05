HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuando una joven Ana Gabriel llegó a Tijuana y participó en "Valores juveniles", le aseguraron un gran futuro como cantante. Sin embargo, algunos productores trataron de aconsejarle que abandonara el estilo ranchero, pues ese género musical no comercializaba como los demás. Pero ella, enamorada de sus composiciones y la música que interpretaba, se negó a dejar su esencia, y en la actualidad se le conoce como una de las cantautoras más importantes de la música de habla hispana.



Esta noche, Ana Gabriel regresa a Hermosillo para deleitar a los sonorenses con los éxitos de su trayectoria artística con un concierto que ofrecerá hoy sábado 6 de mayo en el Palenque de la Expo Gan Sonora 2017.



El repertorio de la cantante originaria de Guamúchil, Sinaloa,estará repleto de las canciones que sus seguidores hicieron famosas desde los inicios de su carrera, como "Simplemente amigos", "Tú lo decidiste", "Quién como tú", "Y aquí estoy", "Es demasiado tarde", "No te hago falta", "Luna", "Evidencias", "Destino", entre otras más.



Los inicios de Ana Gabriel se remontan a 1980, cuando empezó a cantar en bares de Tijuana, no como intérprete, sino como compositora de sus propias obras.



Gracias al tema "No me lastimes más"logró impulsar su carrera con el apoyo de la compañía C.B.S. (hoy Sony Music), con la cualgrabó su primer disco "Un estilo", en 1985.



Fue ese mismo año que Ana Gabriel participó por primera vez en el Festival de la OTI (Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica) con la canción "A tu lado" (de su álbum "Sagitario") en el que obtuvo el quinto lugar. Fue hasta 1987 que alcanzó el primer lugar en la selección nacional de la convocatoria para participar en la etapa internacional en Lisboa, Portugal, donde alcanzó el tercer lugar.



Apartir de entonces la sinaloense se dio a conocer a nivel internacional, en especial con el éxito de su disco "Tierra de nadie" (1989), que permaneció en las listas de Billboard por varios meses.



Ana Gabriel en la actualidades conocida como una de las artistas más influyentes de Iberoamérica, y a lo largo de su carrera compartió colaboraciones musicales y duetos con compositores como Pedro Fernández, Armando Manzanero, Yuri, Plácido Domingo, José Feliciano, Juan Gabriel, entre otros más.



La artista que regresa a pisar uno de los escenarios más importantes del estado.