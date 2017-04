Estrenan trailer de 'All Eyez on Me' sobre la vida de 2Pac

(GH)

La historia, las creencias, el ascenso y las confrontaciones de Tupac Shakur con la ley se destacan en un nuevo trailer de ‘All Eyez on Me’. El ‘biopic’ del rapero se estrenará en junio, informó Rolling Stone En el filme, los primeros años e ideales de Tupac, interpretado por Demetrius Shipp, Jr., son influenciados por las palabras de su activista padrastro Mutulu Shakur, interpretado por Jamie Hector, quien le aconsejaba: "Debes defender algo. Y tú debes estar dispuesto a morir por algo".Más tarde, Tupac se ve con el Notorious B.I.G. (Retratado por Jamal Woolard, que también jugó Biggie en Notorious). "Tenemos una gran plataforma", le dice Biggie. "Usa esa plataforma para hacer cambios."Tupac fue asesinado en 1996 a la edad de 25 años. El tráiler culmina en el fatídico momento en una calle de Las Vegas antes del tiroteo que le quitó la vida.“All Eyez on Me” se estrenará el 16 de junio. La fecha coincide con lo que habría sido el cumpleaños 46 del rapero.Este viernes, Tupac será incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el Barclays Center de Brooklyn. Su amigo y colaborador Snoop Dogg pronunciará el discurso de inducción.