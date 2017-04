Muere el comediante Don Rickles, voz del 'Señor Cara de Papa'

(GH)

El publicista Paul Shefrin ha confirmado el fallecimiento del legendario comediante y actor Don Rickles, este jueves en su casa de Los Ángeles. Tenía 90 años y una falla renal ha sido la causa de su deceso, informó CNN A Rickles, quien hizo reír a millones de personas durante su extensa carrera, en la cual recibió en apoyo de figuras como Frank Sinatra e incluso el expresidente Ronald Reagan, le sobreviven su esposa Barbara Sklar y su hija Mindy.La carrera de Rickles despuntó en la década del '60, cuando tuvo hilarantes participaciones en programas como The Tonight Show Starring Johnny Carson y The Dean Martin Show.Rickles arrasó en Las Vegas en la década del ochenta, cuando se ganó al público gracias a sus cómicas rutinas. El actor también tuvo su propio programa, The Don Rickles Show y formó parte de éxitos televisivos como The Dick Van Dyke Show, La isla de Gilligan y Los locos Addams.Uno de sus roles más reconocidos fue el doblaje para la saga de Toy Story, fue quien le dio la voz al Sr. Cara de Papa.El actor, nacido en Queens, Nueva York, era llamado el "mercader del veneno" por su humor ofensivo y hasta hace unos meses presentaba su espectáculo de comedia en diversas ciudades de Estados Unidos.