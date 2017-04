Compositores, dispuestos a apoyar a José José

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

De ser necesario los miembros de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), están dispuestos a ayudar al cantante José José en este difícil momento que está pasando al ser diagnosticado con cáncer de páncreas, eso fue lo que dijo Alex Lora este miércoles, durante el lanzamiento de la tercera convocatoria al Premio Armando Manzanero, con la cual se impulsa a nuevos talentos en la composición.



“Lo han pensado los maestros en el consejo no sé, se podría hacer un evento en el Centro Cultural (Roberto Cantoral) o un homenaje para de alguna manera recaudar fondos para apoyarlo, de cualquier forma la SACM está no sólo para apoyar a los compositores sino a los interpretes que así lo requieren”, explicó el líder a la banda El Tri.



Alex Lora señaló que no sólo José José entra en estos planes, también está Chamín Correa quien pasa por una situación complicada de salud y ya están pensando en un concierto con el que puedan respaldarlo, y aseguró que en ambos casos podrían desembolzar dinero propio, porque en las emergencias se necesita rápidamente y realizar un show lleva un largo proceso. “Yo sólo soy de gritos y digo babosadas, aquí los maestros son los que deciden”, declaró el rockero.



Armando Manzanero explicó que respecto a la enfermedad que enfrenta actualmente José José, sólo saben que es algo muy complicado y no más, debido que no hay una cercanía con él no es como la que podría darse con un compositor. “Nunca nos hablamos, nunca nos comunicamos, nunca tuvimos una cercanía con él. Tuve cercanía con José cuando durante dos años hicimos un show, pero ahora él vive en Miami y nosotros prácticamente aquí”.



Aún así el compositor yucateco, al igual que Alex Lora, está dispuesto a ayudar a José José si así lo llegara a necesitar, pero será a título personal y de su propio capital. “El dinero que hay aquí no es de nosotros es de todos los compositores, somos 30 mil entonces cada peso tiene un dueño y no podemos disponer de un dinero que no es nuestro, para apoyar a José José creo que tendría cada quien sacar dinero de su bolsa para hacerlo, porque de otra forma estaríamos fuera de la ley”.