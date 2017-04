Río Roma viene por sus "Princesas"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Recién llegados a México tras una visita por Sudamérica, en donde tuvieron la oportunidad de presentarse en Viña del Mar, Río Roma hará una parada en Hermosillo esta noche para enamorar a todas sus "Princesas" en el Concierto Con Todo Amor 92.3 FM que se llevará a cabo hoy jueves 6 de abril a partir de las 21:00 horas en Expo Fórum.



"Les vamos a dar todo un recorrido musical. Vamos a presentarles la nueva canción de ‘Princesa’, estamos muy contentos de la colaboración que hicimos con los chicos de CNCO, aunque también no podemos dejar de cantarles canciones como ‘Me cambiaste la vida’, ‘Porque te amo’ entre otras", dijo Raúl Ortega, de Río Roma, a EL IMPARCIAL.



¡Andan de estreno!



Con el lanzamiento de la nueva producción discográfica de Río Roma, "Eres la persona correcta en el momento equivocado", el integrante del dúo Raúl Ortega aseguró quedecidieron hacer canciones inéditas con nuevos ritmos, pero sin perder esa esencia que caracteriza al dúo.



"La nueva canción titulada ‘Princesa’, que hicimos en colaboración con el grupo CNCO, es una canción mucho más movida y totalmente diferente a lo que habíamos estado haciendo. También en el disco viene una superbalada que hicimos con nuestro amigo Carlos Rivera y estoy seguro que les va a encantar tanto como a mí" expresó el cantante.



Un posible dueto con Grupo Yndio



Ante la propuesta de compartir micrófono con la agrupación musical hermosillense Grupo Yndio, que lanzará un disco de duetos para festejar sus 45 años de trayectoria, el cantante dijo no estar cerrado a tal propuesta, pues asegura que la carrera musical los ha llevado a compartir el escenario con los que ahora son sus amigos.



"No sabemos nada por ahora. No sé si hablaron con alguno de nuestros contactos. Sería cuestión de escuchar la canción y ver cuál es la idea pero nos gustaría muchísimo cantar con ellos aunque sea un género diferente al nuestro. Hemos cantado con artistas diferentes pero que todos van enfocados hacia el amor porque la música es una y cuando se comparte crece más. Dependiendo de la canción, el tema y el proyecto hay muchas posibilidades", finalizó.



Recuerda que el concierto Con Todo Amor Soriana 92.3 FM es gratuito, así que ve a recoger tus pases a las instalaciones de Grupo Acir en Navarrete 76 A Colonia Valle Escondido. Las puertas de Expo Fórum abrirán al público a partir de las 20:00 horas.