"La La Land" al Hollywood Bowl en forma de concierto

NUEVA YORK (AP )

Y en vivo desde Los Ángeles: ¡"La La Land"!



Lionsgate anunció el lunes que "La La Land In Concert: A Live-to-Film Celebration" se presentará en el Hollywood Bowl el 26 y 27 de mayo. El espectáculo será dirigido por el compositor Justin Hurwitz, quien ganó dos premios Oscar la semana pasada por su trabajo en la película.



El concierto incluirá una orquesta sinfónica de 100 miembros, un coro y un conjunto de jazz, junto con grabaciones originales de las voces de Ryan Gosling, Emma Stone y John Legend. La cinta se exhibirá mientras los músicos tocan en vivo.



Hurwitz dijo en una entrevista con The Associated Press que antes de trabajar en "La La Land" con el director y guionista Damien Chazelle le dijo a su amigo que el filme sería perfecto para una presentación en vivo.