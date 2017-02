"Saturday Night Live" parodia plática entre Peña y Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El programa “Saturday Night Live” volvió a arremeter contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En esta ocasión se hizo referencia a la plática telefónica que tuvo con el presidente de México, Enrique Peña Nieto En la parodia también aparecen el asesor de Trump, Steve Bannon, encarnando la figura de la muerte; el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull; la canciller alemana, Ángela Merkel, y la muerte.La muerte incita a que Trump (Alec Baldwin) se comunique con los líderes internacionales. Cuando se comunica con Peña Nieto, interpretado por Alex Moffat, hablan sobre la construcción del muro fronterizo.La parodia de Trump, de una forma rápida, señala que el que diga "what?" pagará por el muro. Sin embargo, el presidente de México contesta en español "¿Qué?", por lo que el mandatario estadounidense vuelve a repetir y le explica que tiene que decir "what?".Peña Nieto, tras la explicación de Trump, le responde: "Ja, ja. Tú dijiste 'What?'. Tú pagarás el muro". Molesto, el líder de EU apunta que "No, tú pagarás, perdedor. Eres un "bad man".Las críticas y parodias hacia Donald Trump sucedieron incluso durante el período de campaña. En octubre de 2016, Trump señaló que el programa debería ser cancelado, pero el programa alzó la voz.Sin embargo, el programa también se ha visto envuelto en polémica luego de que la guionista Kate Rich publicara un tuit de burla contra el hijo de Trump.