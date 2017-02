Alessandra Rosaldo se une a "la fiesta"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Alessandra Rosaldo regresa a los escenarios con Sentidos Opuestos de la mano de sus compañeros de Kabah, Moenia, Magneto & Mercurio dentro de la gira “Únete a la fiesta”. El concepto además de reunir a grupos emblemáticos de los noventa también tiene un mensaje para el difícil momento político y de migración que vive México.



La esposa de Eugenio Derbez, quien reside tanto en México como en Los Ángeles, ve un panorama positivo tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.



“La atmósfera se siente pesada y hay mucha desilusión e incertidumbre, pero también esperanza, fe y luz y estamos trabajando para que las cosas mejoren. Hay mucha oscuridad, no voy a decir que no está feo porque está horrible, pero al mismo tiempo están pasando cosas que no imaginábamos y nos unimos como nunca antes, yo prefiero enfocarme en lo positivo, ver la luz. Pensar en lo que sí hay, no en lo que no hay”.



“El cambio está en cada uno de nosotros. Por supuesto que se puede hacer mucho unidos, pero el cambio empieza por cada uno en la chamba interna para que podamos poco a poco ir transformando nuestro entorno”, argumentó.



Sus colegas no pueden estar más de acuerdo con ella ya que aunque en un futuro pensarían llevar la gira al país del norte, saben que la prioridad es sentirse orgullosos de las raíces y contribuir con la música, que une y sirve como un autodepresivo que ayuda y conecta espiritualmente.



“En México y Latinoamérica somos gente buena de fuerza de trabajo. Vamos a continuar unidos y orgullosos de lo que somos. Queremos ir allá y no tenemos que pedirle permiso a nadie porque somos representación de esa fuerza”, señaló Mauri, de Magneto.



En lo que también concuerdan en que hoy disfrutan más la responsabilidad que tienen sobre un escenario que al inicio de sus carreras, ya que la mentalidad es distinta y a su edad se sienten más maduros como personas y musicalmente hablando.



“Hay cosas que te llegan a muy temprana edad que no asimilas bien, hoy estamos en un mejor momento. Nos divertimos como locos, pero tenemos una madurez más fuerte y lo disfrutamos más, en los noventas éramos un poco tontos. Por ejemplo, en los aeropuertos tenía que ir el ejército a sacarnos, lo que hoy pasa con One Direction en los hoteles. Es impresionante tener 17 años y vivir eso, te puedes descolocar. No nada más es el negocio que ven arriba, tiene que haber química y cariño sino, no tiene sentido”, indicó Poncho, de Mercurio.



El denominador común, cuenta Alessandra, es que se encuentran en una frecuencia de no tener que probarle nada a nadie, no tener que demostrar nada.



Contrario a lo que se ha dicho, los músicos que ya comenzaron los ensayos argumentaron que no hay ningún tipo de rivalidad con la gira 90´s pop tour que planeó Ari Borovoy y en la cual se sumaron OV7, Aleks Syntek, Fey, Erik Rubín, Caló, The Sacados y Litzy; al contrario, afirman que les desean lo mejor.



“Se ha creado este concepto de batalla y nos gustaría aclarar que habiendo tantos problemas en el país y en el mundo, más todas las crisis, lo último que queremos crear en la música es otra batalla. Somos propuestas diferentes, el público tiene dos opciones; nuestro trabajo es venir a entretener y creo que quien gana aquí es la gente”, dijo Federica, de Kabah.



Con un repertorio de éxitos, algunas combinaciones y un espectáculo de dos horas y media que correrá sin pausas se presentarán el 10 y 24 de marzo en el Auditorio Nacional, para después ir a ciudades como Acapulco, Guadalajara, León, Monterrey, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Torreón.