Iñárritu sobre política de Trump: "un mal remake"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu aprovechó su participación en la entrega de los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA por sus siglas en inglés) para manifestarse sobre la actualidad política en ese país y sobre la política de Donald Trump.



González Iñárritu resultó ganador del premio de Mejor Director en las dos anteriores ocasiones por Birdman y The Revenant.



Antes de entregar el premio al director Damien Chazelle, ganador de este por La La Land, el cineasta mexicano alzó la voz contra la política del ahora mandatario de EU, Donald Trump.



“Todos sabemos que la historia que se está escribiendo ahora es realmente mala. Es un mal remake de una de las peores historias del siglo pasado.



“El único modo de ganar es contar historias humanas buenas, complejas y veraces. Ni los hechos alternativos ni las estadísticas falsas vencerán eso”.



Donald Trump nunca ha sido partidario del cineasta mexicano. Cuando Iñárritu triunfó en los Oscar por Birdman, el magnate escribió en su Twitter: “Fue una gran noche para México, como siempre. En este país (EU), ya sabes, todo esto que pasa es ridículo. (Iñárritu) no paraba de subir y subir y subir (al escenario) ¿Se va a llevar todo el oro? ¿Tan buena es (Birdman)? Yo no he escuchado eso”.



“Los Óscar son una triste broma, muy parecido a nuestro Presidente (Obama) ¡Hay tantas cosas que están mal!”, finalizó.



En febrero del año pasado, cuando Iñárritu triunfó nuevamente gracias a The Revenant, aprovechó su discurso tras ganar el premio de Mejor Director para responder a Trump.



“Hay una línea en la película en la que Glass (Leonardo DiCaprio) dice a su hijo: ‘No te escuchan porque ven el color de tu piel’.



“Qué mejor oportunidad para nuestra generación de liberarnos del prejuicio y de esta mentalidad tribal y de asegurarnos que por siempre el color de la piel sea algo tan irrelevante como el largo de nuestro cabello”, dijo el director mexicano en aquella ocasión, en medio de la avalancha de Trump criticando a los migrantes mexicanos.



En redes sociales comenzaron a felicitarlo e instantes antes, Leonardo DiCaprio, quien había ganado su Oscar como Mejor actor, llamó al mexicano “un visionario”.