Policía toma declaraciones sobre muerte de George Michael

LONDRES(AP )

La policía busca establecer los hechos alrededor de la muerte de astro pop George Michael, ocurrida en Navidad, y está tomando declaraciones sobre el caso.



La práctica es común para muertes que "no han sido explicadas pero no son sospechosas", dijo el viernes la policía de Thames Valley en un comunicado.



La investigación de la policía es "una práctica rutinaria en casos como este para permitir al forense determinar las circunstancias de la muerte".



Michael fue encontrado muerto en su casa de campo poco antes de un almuerzo al cual tenía previsto asistir.



Su manager dijo que el músico de 53 años murió por una insuficiencia cardiaca. Las pruebas pos mortem que le realizaron no arrojaron resultados contundentes y se ordenaron nuevas pruebas, cuyos resultados se esperan en unas dos semanas. La policía negó los reportes de tabloides que señalaban que una unidad encargada de delitos había sido designada para el caso.



La muerte de Michael ha generado mucho dolor y reconocimiento por sus contribuciones caritativas.