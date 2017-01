Naomi Campbell también fue atacada en París

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La modelo británica Naomi Campell vivió una experiencia similar al robo del que fue víctima Kim Kardashian en París el pasado mes de octubre.En una entrevista en “The Wendy Williams Show”, Naomi recordó lo sucedido además de hablar de su amistad con Kim, a quien considera una persona muy dulce.“Mantuve en bajo perfil lo mío, pero en 2012 fui atacada en París. Me siguieron desde el aeropuerto. Me atacaron, abrieron la puerta de mi carro y dijeron 'Naomi Campbell, te vamos a matar' No lo hice tan público, no quería que lo fuera. Creo que hay una fotografía de mí en silla de ruedas, de la época”, detalló.Dijo que había tomado un vuelo de Suiza a París y no pidió seguridad por ser un viaje rápido. Se dio cuenta que había algo raro porque el coche tenía las ventanillas abajo pese al frío de noviembre.Campbell iba a ver al diseñador Azzedine Alaïa y estaba a la entrada de su tienda, por lo que básicamente la salvó la gente de ahí.La modelo dice que odia escuchar comentarios acerca de que lo ocurrido a Kim no fue verdad, pues le ha pasado a ella y a otras personas.El pasado octubre unos sujetos disfrazados de policías se introdujeron al apartamento que Kim habitaba en París y le robaron joyas valuadas en millones de dólares.Desde entonces la celebridad estadounidense ha mantenido bajo perfil.