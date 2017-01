¡Roban a El Dasa en su casa!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dasahev López Saavedra, artísticamente conocido como "El Dasa" es reconocido no sólo por su destacada trayectoria musical y su protagónico en la serie de NBC Universo "El Vato", sino por el gran acercamiento que tiene con sus fans y seguidores al momento de que éstos le solicitan selfies o autógrafos.



Pero ayer el cantante de música regional denunció en redes sociales que fue víctima de un robo frente a su casa, y advirtió que conoce al presunto ladrón que se llevó su carro.



El Dasa manifestó su enojo al ser víctima de un robo pero, sobre todo, al reconocer que el ladrón era una persona hispana que días antes le había pedido una fotografía afuera de su casa en Las Vegas.



"No contaban con (las cámaras) #YATEVI .!!! #yamevi y el que siga Va pa la policía. El próximo que me traicione haré el video público para que todos lo vean y le de mucha pena", dijo junto al comunicado que emitió en redes sociales.



El cantante de música regional mexicana relató que la persona que se metió a su carro fue alguien que días anteriores se acercó a él en el mismo lugar pidiéndole unas fotos.



"La persona que me robó está grabada en cámaras y desgraciadamente es Latino y ya había encontrado mi casa y días antes se tomó fotos conmigo afuera y muy amablemente me las tomé", aclara el cantante en el comunicado que publicó a través de sus redes sociales la madrugada del 5 de enero.



A pesar de la situación y de que el robo se llevó a cabo afuera de su casa, solamente el vehículo del cantante fue vandalizado.



En el comunicado, El Dasa habla de la importancia de la privacidad de los artistas y pide a su público que lo entiendan; también mencionó que aquel que piense en traicionarlo debe tener cuidado pues si vuelve a pasar algo así, él no pensará dos veces para hacer público el video.



"Es por eso que los artistas cuidan su privacidad. Espero entiendan porqué no les damos la confianza a toda la gente y tenemos que cuidarnos más"; cita el comunicado.



"A el próximo que me traicione así haré el video público para que todos lo vean y le de mucha pena. Yo soy un ciudadano normal y merezco respeto", finaliza.



El Dasa, originario de Hermosillo, Sonora; comenzó su carrera musical cuando el cantante Vicente Fernández, quien lo contrató como su chofer, descubrió su gran talento. Recibió una nominación al Premio Grammy Latino por Mejor Álbum de Música regional y 4 veces a los Premios Juventud. En el 2014 ganó el Premio "Lo Nuestro" al Artista Revelación del Año-Regional Mexicano. Su más reciente sencillo en promoción es el tema "Ya me vi".



El cantante también disfrutó de su faceta como actor en la serie "El Vato" transmitida por NBC Universo.