Revelan detalles de la autopsia de Chester Bennington

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Detalles del reporte de la autopsia de Chester Bennington revelan que el cantante no estaba bajo el efecto de las drogas cuando se suicidó.



El portal "TMZ" publicó información relacionada con la autopsia del vocalista de Linkin Park, quien se ahorcó en su casa de California el pasado 20 de julio.



Una pequeña cantidad de alcohol había en el cuerpo de Bennington y aunque en una primera prueba se encontraron restos de MDMA (éxtasis), dos pruebas siguientes no detectaron la droga, por lo que se concluyó que el cantante no se encontraba bajo efectos de sustancias.



Botellas de cerveza y un frasco de Zolpidem, para tratar el

insomnio, se encontraron en el vestidor del cantante.



Talinda, esposa del cantante, indicó a la policía que la historia de depresión de Chester lo había llevado ya a intentar suicidarse.



El vocalista de Linkin Park se encontraba en tratamiento y un mes antes de morir había revelado a amigos que llevaba medio año sobrio, según reveló "TMZ".