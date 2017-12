'Cometí errores', dice Gabriel Soto sobre divorcio de Geraldine Bazán

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Gabriel Soto rompió el silencio sobre su divorcio de Geraldine Bazán, el cual fue dado a conocer por él mismo hace unos días a través de un comunicado en redes sociales.



En entrevista para el programa Hoy, Soto, quien lleva separado de Geraldine cinco meses, confesó que cometió errores en el pasado, específicamente una infidelidad, sin embargo, dejó claro que no se trata de Marjorie de Sousa, ni de Lirna Baeva, como se ha dicho en algunos medios, este "error" fue hace muchos años, cuando la relación con Geraldine empezaba.



"Cometí errores, soy ser humano, cometí errores, intenté luchar para salvar mi relación con ella desde hace muchos años ... hace mucho que fue (la indelidad) como a muy a principios de mi relación, cometí errores, la verdad es que le echamos muchas ganas los dos", dijo.



Cuando se le preguntó con quién había sido inel, sólo expresó que "tampoco se trata de dar detalles", y señaló que todos lo dicho sobre Marjorie de Sousa y su supuesta paternidad no es verdad, sin embargo, admitió que esos rumores "afectaron muchísimo su relación".



Sin duda alguna nos afectaron muchísimo, si los medios piensan que no llegan a destruir familias, sí lo hacen, y lo hicieron conmigo, por esa cargada que me costó muchísimo, y reitero categóricamente: de eso a haber tenido una relación con la señora Marjorie de Sousa hay una gran diferencia, y de eso a tener un hijo... si la gente piensa que soy esa clase hombre, de verdad que está muy cañón".



Gabriel Soto dijo estar dispuesto a someterse a cualquier prueba para callar los rumores de su supuesta paternidad del hijo de Marjorie, "a las pruebas me remito no soy el papá de este niño", aseguró.



Soto, platicó que a pesar de los esfuerzos, la relación con Geraldine no se pudo salvar, y por ello decidieron la separación.



"Desgraciadamente era una relación que ya había pasado por muchos altibajos, hemos pasado durante muchos años cosas muy buenas, cosas muy bonitas, Geraldine es una gran mujer, pero sin duda alguna también muchos problemas".



"Ya era una situación compleja dentro de casa, una relación fracturada ya con muchos problemas, con muchos reproches, con muchas desconfianzas, que la gente no tenía por qué enterarse, pero es mi realidad, es por eso que decidimos esta separación por el bienestar de todos, por la paz de todos, la paz emocional de ella, de la mía, de nuestras hijas".



El actor dijo que sus hijas están asimilando la situación, y que él no las dejará solas, vivirá con ellas ese proceso.