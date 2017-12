Derbez ayudó a Cometa a llegar a cines

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La película Cometa: Él, su perro y su mundo, no sólo busca entretener sino hacer conciencia en los espectadores sobre el maltrato animal y la necesidad de no comparar sino adoptar mascotas, causa a la que se han sumado 170 mil personas vía redes sociales y Eugenio Derbez.



“Había la posibilidad de que él estuviera en la película, se revisaron agendas y ya no coincidimos, pero fuimos personalmente a hablar con él a Santa Mónica, California, nos recibió en sus oficinas y me dio muchos consejos sobre dirección y producción, le gustó mucho y quería ver la película cuando estuviera lista, ojalá pueda hacerlo”, declaró Leonardo Arturo, director de la película.



Se trata de una película independiente que llevó cinco años su realización, entre otras razones, porque tenían que conseguir fondos para su realización y lo hicieron a través de la plataforma de Fondeadora, donde la gente dona dinero para algún proyecto, y fue ahí donde Eugenio Derbez cooperó.



“La verdad es que esta historia iba a ser sólo un cortometraje, después rescaté a Bowie que es mi perrito y lo primero que nos pasa es que fuimos a un veterinario y no lo aceptaron, porque era un perro de la calle, entonces todo lo que Bowie y yo íbamos pasado lo fui apuntando, hasta que se hizo un guión de casi 100 páginas y dio como resultado Cometa”.



Este filme, que se estrena este viernes, aborda la historia de Roberto Martínez, quien tiene que pasar algunas noches en la calle y en uno de esos días se encuentra con un peludo amiguito con el cual vivirá nuevas aventuras hasta que ambos recobren todo aquello que han perdido.



Para sus protagonistas, Louis David Horné y Lizzy Auna, esta historia llegó a conectar con ellos de inmediato porque ambos aman a los perros y vivieron momentos complicados con sus mascotas.



Aprendí a la mala que son como hijos, que no son objetos o una diversión, me identifiqué con muchas cosas y me encantó el guión, además de que nunca había trabajado con un perrito, fue hermoso”, dijo Horné.



El actor también señaló que la gente podrá ver un poco el mundo a través de los ojos de un perrito, lo que cambiará su perspectiva.



Para el director, es muy importante poder lograr una buena taquilla, primero para permanecer más semanas en cartelera, algo importante para una película independiente; y segundo, porque parte de la taquilla será destinada a la organización El Muro, que se encargará de realizar campañas de esterilización en el país.