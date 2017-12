Netflix despide a Danny Masterson tras acusaciones de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Netflix sufrió una nueva baja. Esta vez la sitcom original del servicio de streaming "The Ranch" perdió al actor Danny Masterson, luego de que fuera acusado, en varios casos, de violación.



La decisión la comunicó la misma compañía a través de un comunicado, en el que señaló que "como resultado de las discusiones realizadas, Netflix y los productores" sacaron del guión al personaje que tenía el intérprete.



Pese a esto, Masterson aparecerá en la algunos capítulos de la segunda temporada, que se lanzará el próximo 15 de diciembre, y "podría" tener apariciones menores en el tercer ciclo, según constató The Hollywood Reporter.



El actor fue acusado por tres mujeres de abusar de ellas sexualmente, casos en los que estaría involucrada la Iglesia de la Cineciología.



Todo esto ya está en proceso de investigación en manos de la policía de Los Angeles. "The Ranch" debutó el año pasado en Netflix y marcó el regreso de Ashton Kutcher a la televisión, tras su paso por la exitosa comedia "Two and a Half Men".



A Masterson se suma Kevin Spacey ("Belleza americana") dentro de los rostros de la plataforma que han sido ligados a denuncias de acoso y abuso sexual.



El ganador del Óscar ya no regresará al thriller político "House of Cards", por lo que su coprotagonista Robin Wright ("Forrest Gump") tomará el papel principal.



Fuente: GDA/El Mercurio/Chile