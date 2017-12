Los cómics inundan la TV pero, ¿por qué son tan populares?

NUEVA YORK, EU(AP )

Cuando la serie "The Punisher" de Marvel debutó en Netflix el mes pasado fue recibida con gran interés y expectativa, pero llegó como una de muchas adaptaciones de libros de historietas.



El aluvión ahora comprende unos 28 programas en nueve canales de señal abierta o cable y servicios de streaming, y el final no está a la vista.



Una de las razones es que a estas alturas los comics han sido normalizados como el mito compartido de la cultura dominante.



Ya no son solamente para niños. Y con más y más canales de televisión con horas de programación por llenar, los libros de historietas, publicados desde hace décadas, ofrecen una fuente infinita de material.