Ensenadense pasa a semis en La Voz

TIJUANA, Baja California(GH)

“Creo que el éxito que he obtenido en ‘La voz... México’ es que soy un artista real, gente real, que soy igual arriba y abajo del escenario”, así calificó Alex Rodríguez el estar en la etapa de semifinales del programa.



Un reto que no le fue nada fácil, porque gracias a que Yuri se lo “robó”, ahora es parte de su equipo a partir de las semifinales y hasta donde le alcance para estar en el proyecto musical.



“Siempre quise estar en el equipo de Yuri, porque siempre supe que es una persona que se preocupa por su gente, porque la apoya, e incluso la ha llevado sus conciertos.



“Además me siento con más en confianza, pero por otra parte, me siento agradecido por todo el apoyo que recibí de Maluma, él fue el primero que me apoyó y creo que he crecido mucho gracias a sus consejos”, mencionó Alex Rodríguez a través de la línea telefónica.



El cantante originario de Ensenada se declara un apasionado de la balada, terreno en el que ha estado proyectándose en el programa, pero también le gustaría salirse de su zona de confort.



“Sí me gustan las baladas, pero ahora en la etapa de la semifinal me gustaría cantar algo más movido, como algo de flamenco, para salirme de mi zona de confort y demostrar que puedo ser versátil”, explicó.



Reconoció que este domingo vivió momentos de angustia cuando Maluma no lo eligió para seguir en su equipo, fueron instantes en los que les rezó a todos los santos para que Yuri se lo robara.