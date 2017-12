Hechiza la Navidad a Hogwarts

TIJUANA, Baja California(GH)

Una deslumbrante proyección animada caerá sobre el castillo de Hogwarts esta Navidad con el espectáculo “Christmas in The Wizard World of Harry Potter” dentro de los Estudios Universales.



Del 24 de noviembre al 7 de enero, los visitantes al parque temático encontrarán al caer la noche, ‘La mágica Navidad en Howgarts”, una magistral recreación, fiel al paisaje visual de la ficción y las películas del famoso mago.



Durante casi diez minutos, de pies a cabeza, la estructura que se impone a lo alto del parque, se iluminará con imágenes coloridas e impresionantes animaciones que bailarán sobre ésta.



Los espectadores podrán admirar la presencia de Potter, así como algunos fantasmas que también son hechizados por la temporada decembrina, escarchando en nieve la monumental estructura.



Acompañado de algunas notas de John Williams entre ellas la que vistió “La Piedra Filosofal”, el espectáculo hilará armonía, color, magia, y pirotecnia para el cierre.



“Aquí cobran vida estas historias que vimos en los libros y que cobraron vida en la pantalla grande, aquí lo pueden vivir”, destacó Raúl B. Llamas, portavoz del parque.



Esta experiencia mágica y ahora navideña se vive por primera vez en Hogsmeade desde la llegada a la capital del entretenimiento en el 2016.



“Estamos encantados de dar la bienvenida a ‘Christmas in The Wizarding World of Harry Potter’ como una tradición nueva de navidad en Universal Studios Hollywood”, comentó Karen Irwin.



La presidenta del parque agregó que el show se expande a lo largo del pueblo de Hogsmeade donde también brilla, mientras la tranquila aldea celebra con decoraciones navideñas individualmente en cada fachada.



¡A comer se ha dicho!



Universal City, Ca.- En el mundo de Harry Potter existen diferentes comidas, dulces y bebidas mágicas y para la celebrar la Navidad, se han preparado varios platillos que encantarán a los paladares.

Si bien en la historia del mago, hay una ley que prohíbe aparecer o desparecer alimentos mediante magia, pero pueden ser alterados y multiplicados.



Y para esta temporada se reproducirán por cientos desde la nueva cena navideña que incluye un platillo con pavo rostizado con gravy.



Éste se complementa con ‘pigs in blankets’que son salchichas enrolladas con pan, una variedad de vegetales, estofado de repollo rojo, y patatas asadas con salsa de arándano, junto con pudín.



Para endulzar la noche un pancake de calabaza con frutos secos sobre éste le acompañará con una pócima del mismo sabor.