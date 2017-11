Hijo del actor Richard Dreyfuss dice que Spacey lo manoseó

NUEVA YORK, EU(AP )

Harry Dreyfuss, el hijo del actor Richard Dreyfuss, dijo que Kevin Spacey lo manoseó en 2008, con lo que se sumó a la creciente lista de acusadores contra el ahora exactor de la serie "House of Cards".



En una columna publicada el sábado por el medio de comunicación Buzzfeed, Harry Dreyfuss dijo que el incidente ocurrió mientras su padre estaba ensayando en el apartamento de Spacey, ubicado en Londres, para la obra "Complicit" que se presentaba en el teatro Old Vic.



En ese entonces Dreyfuss tenía 18 años. Agregó que durante varios años no le dijo a su padre lo que había sucedido.



El abogado de Spacey no respondió por el momento a las solicitudes en busca de comentarios el domingo.



El viernes, Netflix cortó sus relaciones con Spacey luego de que se reportaran varias acusaciones por acoso sexual y abuso en contra del actor de 58 años. Se informó que la policía de Londres investiga a Spacey por una agresión sexual ocurrida en 2008.