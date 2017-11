Ana Torroja y Ximena Sariñana cantan por Querétaro

QUERÉTARO, Querétaro(Agencias)

Querétaro es uno estados de la República Mexicana que ofrrecen junto con su sed de desarrollo, sed que busca sacen la creciente producción de vino. Para dar un gran cierre a la temporada de vendimia, la Secretaría de Turismo del estado organizó la noche del sábado, la primera edición de la 'Gala de Otoño Ruta, Arte, Queso y Vino', en la cual, las cantantes Ximena Sariñana y Ana Torroja se presentaron ante aproximadamente dos mil personas.



Fueron las Bodegas De Cote el escenario idóneo para celebrar el magno evento que pretende dar a conocer por qué Querétaro se ha transformado en la segunda zona vitivinícola más importante del país. En conferencia de prensa, Ximena Sariñana manifestó su alegría por ser partícipe de dicho evento, en lo que será uno de su últimos shows que dará este año.



"Debería haber un interés auténtico por la comunidad artística en apoyar este tipo de iniciativas, de atraer la atención a temas que lo ameritan, de ser un vehículo de promoción en el turismo de nuestro país", dijo.



También aseguró ser consciente de que a raíz de su embarazo llegará un momento en el cual tendrá que poner en pausa sus proyectos profesionales, pero que eso representa la necesidad de disfrutar la maternidad como una nueva y maravillosa etapa.



"Siempre he sido muy discreta con mi vida personal pero quise hacer mi embarazo público porque es una parte muy natural de la vida. Siento muy bonito por las personas que deciden emprender este proceso de ser padres. Yo estoy contenta y súper emocionada", dijo.



Antes de abocarse por completo en su embarazo, la intérprete de 'Aire Soy', planea lanzar a principios del próximo año su nuevo disco, al que solo le faltan algunos detalles por pulir. El álbum representa para ella un reto y la oportunidad de experimentar con nuevos estilos, "quiero ir a lugares en los que nunca he estado ni musicalmente, ni personalmente hablando".



Con este disco, Sariñana hace homenaje a sus orígenes latinos creando sonidos más rítmicos. "Me siento super orgullosa", destacó. Al lo de las 22:00 horas, en las entrañas de la nca De Cote, resonaron con fuerza algunos de los éxitos más notables de Sariñana y de Torroja. Con canciones como "Mediocre", "Vidas Paralelas", "Different" y "Monitor" (esta última en versión acústica), Ximena se apoderó de las voces que mientras degustaban lo mejor de los vinos y quesos de la región, al unísono que coreaban junto con ella. Al ceder el turno a Ana Torroja, la velada llegó al máximo punto cuando la ex Mecano, hizo sonar sencillos clásicos de su repertorio: "Fuerza del destino", "Hoy no me puedo levantar", "Maquillaje" y "Cruz de navajas", entre otros.



Adicionalmente, la tertulia se engalanó con la presencia de Francisco Domínguez Servien, gobernador del estado, Alexander Gloux, cónsul de Francia, Chun Beeho, embajador de la República de Corea en México, Daniel Chuburu, embajador de Argentina, Claude Gobenceaux, director general de de Safran Landing Systems Services Americas, y fue presentado por 150 etiquetas de vino que se elaboran en Querétaro. Al marco de esta Gala de Otoño, pudo ser apreciada la multi premiada obra del artista plástico Ramsés de la Cruz.