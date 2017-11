Selena Quintanilla con estrella en EU

LOS ÁNGELES, California(Agencias)

Fans de la cantante se dieron cita la tarde-noche del viernes para el evento público.



Entre el gentío que se formó este viernes afuera de Capitol Récords, en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, sobresalían cientos de arracadas doradas balanceándose en los oídos de las muchachas, chongos altos, boinas, ecos y labios rojo intenso que cantaban ¡Bidi bidi bum bum! Se balanceaban de un lado a otro tal y como lo hacía Selena Quintanilla.



A las 18:30 horas, familia, amigos y personas de la industria musical develaron la Estrella número 2 mil 622 perteneciente a la cantante acompañado de un mensaje de apoyo a la comunidad que como Selena, tiene dos casas, la mexicana, por nacimiento o ascendencia, y la estadounidense.



Eva Longoria, Chris Pérez, los hermanos y padres de Selena, así como Angélica Vale y hasta el creador de la película biográfica acudieron. Cuando Eva tomó el micrófono aplaudió que fuera alguien del mundo de la música quien los hiciera existir en los medios de este país.



“Esto no es sólo para Selena sino para cada latina. Cuando yo crecí no había nada sobre mí en la televisión, música o películas y el hecho de que alguien como yo existiera en el mainstream americano cambió con Selena, ella cambió el panorama de la música”, indicó la actriz de la serie Esposas desesperadas.



“Ella validó mi existencia y probó al mundo que existimos nosotros, los méxico-americanos. Americanos como el pay y mexicanos como las enchiladas”, consideró.



Eric Garcetti, cónsul de Los Ángeles también ofreció un mensaje en donde mezcló inglés y español a los asistentes y habló de los migrantes.

“Agradezco a la familia por todo lo que han dado y siguen dando a esta ciudad, este es un mensaje que necesitamos hoy más que nunca. Selena y su familia tuvieron sus orígenes como muchos de nosotros. Mi abuelo nació en Chihuahua y cruzó la frontera, iniciando un nuevo capítulo en su vida y la de su familia. Siguieron moviéndose hasta llegar a Los Ángeles. Selena no sólo hacía música para su comunidad, la hacía para todos, Selena y Los dinos hablaron con un idioma universal. Todavía te vemos en nuestros sueños Selena, te vemos en nuestros corazones y esta estrella es para ella, para su familia y para todos nosotros ¡Aquí estamos y no nos vamos!”. Por otro lado, su hermana Suzette agradeció a su padre por su gran visión, también al creador de la película de su hermana y a todos aquellos que transmiten su música. “No tienes que ser de México o Estados Unidos, somos méxico-americanos”, reiteró.