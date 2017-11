Difícil para latinos destacar en Hollywood: Del Castillo

LOS ÁNGELES, California(Agencias)

Tras recibir un homenaje en la apertura del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Kate del Castillo reconoció que ser latina en Hollywood es una fuerte desventaja.



“Es difícil porque siempre. o estás muy alta o muy chaparra, estás muy gorda o bajita, siempre es un ped...”, dijo, mientras lo último lo señaló alejándose del micrófono, pero como la audiencia alcanzó a escucharla, soltó una carcajada.



A su paso, el jueves, por la alfombra roja en el Teatro Chino, la actriz, quien hace unos días ventiló que tuvo relaciones con el actor Sean Penn, también aceptó que su sinceridad le ha acarreado muchos problemas.



“No tengo ni palabras, de verdad, porque soy improvisada”, expresó al agradecer el Premio El Árbol de la Vida, que le dieron los organizadores del festival.



“Me siento emocionadísima como nunca porque jamás imaginé que alguien me iba a reconocer como actriz de cine, pensé que lo harían por lo que fui por muchos años, actriz de telenovelas. Siempre fui actriz de telenovelas, de lo cual estoy superorgullosa.



Pero, para mí, estar siendo homenajeada en un festival, que es el más importante que tenemos en México, como actriz de cine, no tengo palabras de agradecimiento”, agregó.



Se mostró conmovida durante la ceremonia y en más de una ocasión expresó su gratitud.



“Pasan muchas cosas por mi mente. vengo de nada, realmente. veo esta semblanza y me da mucho nervio, como podrán ver, tengo mucho nervio, pero también mucha honestidad, porque nunca he tenido pelos en la lengua y digo las cosas como son y por eso me he metido en un chin... de problemas”.



Durante el evento también recibieron homenajes la actriz María Conchita Alonso y el cineasta Luis Mandoki.