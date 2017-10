Israel Jaitovich celebrará 10 años de hacer reír

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras más de una década de llevar humor a la pantalla chica, el comediante Israel Jaitovich celebrará el próximo sábado 7 de octubre, el aniversario de su programa "Doble Sentido".



"Yo lo podría describir como el logro más grande de toda mi vida y me es difícil describir la emoción que siento de celebrar mis primeros diez años", señaló.



El comediante tuvo como madrinas a Lorena Herrera y Maribel Guardia, quienes -a decir Jaitovich- son las dos bellezas más grandes de la pantalla.



"Ambas enriquecen la pantalla terriblemente y además son más bonitas por dentro que por fuera y enriquecen el espíritu. Esa es la verdad, Lorena tiene un buen sentido del humor y Maribel es un increíble ser hermoso". Afirmó.



Personajes cómo Tunco Maclovich, Don Jaitone, Higadito, El Padre Ramón han caracterizado el humor negro y ácido del comediante.



La fórmula de éxito, a decir del comediante, es hacer el trabajo, no dejar que nada te cambie la visión de lo que concebiste como entretenimiento.



"Y reitero mi posición, (la clave) está en el esfuerzo, en la constancia pero sobre todo en la dedicación que hacemos cada sketch y programa".



El comediante afirmó que debido a las plataformas digitales es un poco más difícil mantener a un público cautivo.



"La pantalla chica con las redes sociales, ya se volvió una guerra de contenidos donde hay muchas ventanas, lo que al final de cuentas va a prevalecer es la calidad. Por eso, yo me encuentro muy concentrado en lo que hacemos".