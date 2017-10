Radiohead, Moody Blues y Simone nominados al Salón del Rock

NUEVA YORK(AP )

Las bandas británicas Radiohead y The Moody Blues y la cantante estadounidense Nina Simone están entre aquellos nominados por primera vez este año al Salón de la Fama del Rock and Roll.



Nueve de 19 actos postulados el jueves figuran en la lista por primera ocasión. Radiohead y Rage Against the Machine compiten por un lugar de inmortalidad en su primer año de elegibilidad. Entre cinco y siete artistas lo consiguen tras una votación de 900 expertos de la industria. Los agasajados se anunciarán en diciembre y la ceremonia de inducción será el 14 de abril en Cleveland, Ohio.



Los favoritos del heavy metal Judas Priest, la cantante británica Kate Bush, los “sultanes del swing” Dire Straits, el popular dúo de los 80 Eurythmics y la guitarrista góspel Sister Rosetta Tharpe también fueron nominados por primera vez.