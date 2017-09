Maroon 5 cancela concierto por huracán 'Irma'

SANTO DOMINGO(AP )

El grupo estadounidense Maroon 5 y el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa anunciaron el martes la cancelación de los conciertos que ofrecerían por separado el fin de semana en República Dominicana debido al paso del potente huracán Irma.



Maroon 5 tenía previsto ofrecer un concierto de su gira por América Latina el sábado en los terrenos del Hard Rock Hotel y Casino del complejo turístico de Bávaro-Punta Cana, en el extremo oriental del país.



La zona de Bávaro-Punta Cana se encuentra bajo alerta de huracán ante el inminente paso de la potente tormenta Irma de categoría 5, que con vientos de 295 kilómetros por hora es la más poderosa que afecta el Caribe en la última década.



Los efectos del huracán comenzarán a sentirse en las playas de Bávaro-Punta Cana la noche del miércoles.



“Nuestra responsabilidad primordial es garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro público”, explicó Saymon Díaz, ejecutivo de la compañía SD Concerts, organizadora del concierto.



Díaz explicó que la cancelación del espectáculo se decidió de manera unánime entre su empresa, la compañía Live Nation, ejecutivos de Hard Rock Hotel y Casino y representantes de Maroon 5.



La banda envió en mensaje a sus seguidores dominicanos en el que dice que “cualquier oportunidad de visitar su país nos encanta y aunque no sea posible verlos por el momento, esperamos volver muy pronto”, dijo Díaz.







Los seguidores del grupo habían pagado boletos de entre 1.800 y 20 mil pesos (40 y 440 dólares), sin tomar en cuenta el hospedaje en el hotel.



El concierto no puede ser reprogramado debido a que los intérpretes de los éxito “Moves Like Jagger”, “Sugar” y “Don’t Wanna Know” tienen una agenda muy apretada durante los próximo meses. Tan sólo durante septiembre, se presentarán en Ciudad de Panamá, Curitiba, Río de Janeiro, Lima y Guatemala.



SD Concerts anunció en un comunicado que comenzará a reembolsar el costo de los boletos a partir del lunes.



Santa Rosa tenía previsto presentar el concierto inaugural de su gira “40... y contando” el viernes en el Gran Teatro del Cibao de la ciudad dominicana de Santiago, a 150 kilómetros al norte de la capital.



Santa Rosa anunció en su cuenta en Twitter que los tres conciertos que tenía programados para el viernes, sábado y domingo en República Dominicana fueron reprogramados para el siguiente fin de semana debido al paso del huracán.



Luego de sus presentaciones en República Dominicana, Santa Rosa viajará a Argentina, Estados Unidos, Suiza y Venezuela.