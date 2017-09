Netflix retira 8 series y usuarios amenazan cancelar suscripción

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sin duda este fin de semana millones de adictos a Netflix sufrieron un duro golpe, ya que la plataforma de streaming sacó de su catálogo títulos como "How I Met Your Mother"," Glee" y "Modern Family".



Lo cual no era una novedad, pues la empresa había anunciado desde abril que perdía los derechos para emitir las siguientes series:



– "How I Met Your Mother", todas las temporadas.

– "American Horror Story", temporadas 1 a la 4

– "Bones", temporadas 1 a la 10

– "Glee", todas las temporadas

– "Prision Break", temporadas 1 a la 4

– "24, temporadas" 1 a la 8

– "Sons of Anarchy", todas las temporadas

– "Modern Family", temporadas 1 a la 6



Netflix detalló en abril que algunas de estas series ya no las volverá a transmitir por la plataforma, pero que otras sí y como era de esperar, los usuarios se mostraron más que molestos y lo hicieron notar a través de las redes.



Incluso, algunos amenazaron con cancelar su suscripción.