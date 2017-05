(GH)

Eran las 2 de la madrugada y la gente del Palenque se puso de pie, pero no para irse a sus casas, sino para recibir a Bronco El Gigante de América, querecibió ovaciones desde su primer tema de la noche: "Que no quede huella".



El público ya no se volvió a sentar, pues el recinto se convirtió en una fiesta llena de nostalgia en la que se escucharon clásicos como "Que te he visto".



"Aquí nada ha cambiado, porque las nenas se ven mejor con zapatos de tacón", dijo Lupe al tiempo que sonaba la melodía del mismo nombre y que los fans aprovecharon para bailar entre las butacas.



El romanticismo se hizo presente con "Fin de semana", "Culpa", "Adoro" y "Corazón duro".



Los seguidores del también llamado Gigante de Américalanzaron porras al líder de la banda: "¡Lupe, Lupe!", se escuchaba mientras iniciaron los acordes de "Si te vuelves a enamorar", una de las letras más coreadas de la noche, tanto que al finalizar la gente seguía cantando y Lupe bromeó: "¡ya se acabó, ya se acabó!"



Recuerdan a "Chocheman"



El momento más emotivo de la noche llegó cuando Esparza recordó a suex baterista, José Luis Villarreal"Choche", y pidió "un aplauso que se escucharáhasta el cielo, dedicado para nuestro querido Chocheman".



Ello dio pie a la interpretación de "Mi amigo bronco", mientras en las pantallas aparecían videos con los mejores momentos del baterista acaecido en 2012.Luego de recordar a su amigo, Lupe aprovechó para felicitar a "uno de sus potrillos", su hijo René, quien celebraba su aniversario y con "Las mañanitas" lo agasajaron y aprovecharon para felicitar a los cumpleañeros que se encontraran allí.



Se dieron las 3de la mañana y según el set list quedaron pendientes algunos temas, entre ellos "El sheriff de chocolate" y "Los castigados";Bronco tocó temas como "Oro", "Nunca voy a olvidarte" y finalmente se despidió con "un tema mágico que siempre pone a moverse a todos": "Sergio el bailador".