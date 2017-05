Mi mayor anhelo... ¡Verlos en el Palenque!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para Banda MS la entrega a su público es lo más importantey eso lo demostraron el pasado mes de abril al ser acreedores de tres premios Billboard en las categorías Canción Regional Mexicana del Año ("Sólo con verte"), Artista del año, dúo o grupo, y Hot Latin Songs: Artista del Año.



Renovados con un nuevo show y felices por los éxitos de este año, la agrupación regresa esta noche a Hermosillo, con la emoción de lograr agotar todos los boletos para el concierto que daráhoy en el Palenque de la ExpoGan Sonora 2017.



"Estamos muy contentos, y agradecidos por el apoyo de toda la gente para estar presentes este mes de mayo en Hermosillo. Preparamos algo nuevo, cada vez que vamos presentamos algo diferente y esta vez no es una excepción", dijo Oswaldo Silvas, vocalista de Banda MS, en entrevista previa para EL IMPARCIAL.



"Tenemos un show en vivo más nutrido, incluimos más tecnología en los eventos, con más producción visual y son cosas muy importantes a destacar porque el público debe tener el concierto que se merece", continuó.



¡Y llegaron con nuevo disco!



Banda MS no sólo consentirá a su público esta noche con los temas preferidos de su repertorio como lo son "Mi mayor anhelo", "Háblame de ti", "Hermosa experiencia", "No me pidas perdón", "Mi razón de ser", y más,sino que agregarálos temas de su más reciente disco "La mejor versión de mí", que acaba de tener su lanzamiento el pasado 17 de abril tanto en físico como en plataformas digitales. De dicho álbumse desprenden los nuevos sencillos de la agrupación como "Es tuyo mi amor", "El color de tus ojos" y "Levántese tempranito".



"Para la promoción de este disco estrenamos primero el sencillo ‘Es tuyo mi amor’. Para quienes todavía no lo compran, este nuevo álbum incluye temas inéditos,con 13 canciones de composiciones de Horacio Palencia, Espinoza Paz y muchos más", agregó.



"A la gente le gustó mucho, gracias a Dios, y ocupó los primeros lugares de las radios tanto de México como de Estados Unidos. Andamos muy contentos y por supuesto que invitamos a nuestros seguidores y también a nuestra gente de Sonora a escucharlo para que canten con nosotrosesta nochelos nuevos temas de este material", finalizó.