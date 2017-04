Michael Keaton podría interpretar al villano de 'Dumbo'

(GH)

Michael Keaton está en negociaciones para interpretar al villano en la película ‘live-action’ "Dumbo" de Disney, informó Variety La adaptación lo reuniría con Tim Burton, con quien tuvo su primer proyecto juntos en 1992 "Batman Returns".Colin Farrell también se encuentra en conversaciones para protagonizar junto a Eva Green y Danny DeVito.Ehren Kruger escribió el guión y Justin Springer, quien trabajó en "Tron: Legacy", está produciendo con Kruger.La historia original trata sobre un elefante de circo recién castrado que se esfuerza por alcanzar todo su potencial. Si un acuerdo se cierra, Keaton interpretaría al hombre que adquirió el circo del personaje de DeVito para explotar al adorable elefante y a su madre.El proyecto se une a la tendencia del live-action de Disney como "Maleficent", "Cinderella", "El libro de la selva" y lo más recientemente, "La Bella y la Bestia". The Mouse House está produciendo remakes del “El Rey León”, “La Sirenita" y " Mulán".Keaton está en medio de un renacimiento de la carrera que comenzó con su papel nominado al Oscar en "Birdman" de 2014, pero alcanzó el estrellato de la película hace casi 30 años en "Beetlejuice" de Burton.Los dos talentos no han trabajado juntos desde que dejaron la franquicia "Batman" luego de "Batman Returns", pero han estado buscando una película para reunirse durante un tiempo, incluyendo una posible secuela de "Beetlejuice".El papel marca otro giro de villano para el ex superhéroe, que está listo para interpretar al enemigo de Spider-Man en el próximo "Spider-Man: Homecoming".Keaton también protagonizó recientemente "The Founder" como el magnate de McDonald Ray Kroc y como el periodista "Robby" Robinson en "Spotlight". "Birdman" y "Spotlight" ganaron premios Oscar a la mejor película.