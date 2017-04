Para Mayer, su hijo nunca estuvo enamorado de Natália Subtil

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sergio Mayer recordó que desde que su hijo empezó su relación con la modelo Natália Subtil, él ya esperaba recibir en cualquier momento la noticia de que se convertiría en abuelo.



Cuando su hijo lo llamó por teléfono para darle la noticia, Mayer ya sospechaba de lo que se trataba.



“No estaba enamora, sino entusiasmado, yo no lo vi enamorado...imagínate a los 17 años conocer a una modelo brasileña de 27 años en una película, estaba entusismado”, declaró el actor en el programa radiofónico Fórmula Espectacular.



Mayer, reconoció que ante tal situación no hubo nada que hacer.



“No puedes ir en contra de eso, de lo emotivo, de las emociones, de la hormona”.



“Sergio siempre fue responsable con sus novias, siempre usó preservativo, pero cuando empezó a tener esta relación, cuando ya estaban todo el tiempo juntos, dije 'aquí va a pasar algo'”



El actor platicó que actualmente Sergio se encuentra en Estados Unidos para encontrarse a sí mismo, para renovarse como persona y que ha rechazo proyectos, como el de Carla Estrada, quien le ofreció interpretar a Enrique Guzmán en la serio de Silvia Pinal, con tal de renovarse como persona.



“La inmadurez es una enfermedad que se cura con el tiempo” reconoció Mayer.



Sobre su relación con su nuera Natalia, Sergio dijo que nunca han tenido problemas, así como se señaló en varios medios.



“Yo nunca tuve mala relación con Natalia porque nunca la conocí, Natalia nunca nos buscó, nunca dio la cara con nosotros”, dijo.



Sin embargo, después de que nació la bebé, la alertó de que tuviera cuidado, pues habría quienes se aprovecharían de la situación, como lo hizo Raquel Bigorra cuando la invitó a su programa "Las tardes con la Bigorra", donde según Mayer, manipularon a Natalia para que "se hiciera la víctima", sólo para obtener rating.



“Toda su producción y ella la presionaron y le dijeron que tenía que salir con su bebé en el programa”, afirmó Mayer.



“Ten cuidado, te están utilizando a ti y a la niña, y lo entendió perfectamente...por algo salió del aire el programa de Raquel”, reiteró.



Sobre las diferencias entre su hijo Sergio y Natalia, Mayer aseguró que ha hablado con Subtil para que no utilice a su nieta "como moneda de cambio" con su hijo.